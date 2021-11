Český hrdina po boku hvězd. Na Kanea ale nemá

Dosáhl koeficientu 8,3, což ho do evropského výkvětu zařadilo. Jakub Brabec se v reprezentaci střelecky prosadil po dvou letech.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli, což bylo na prvním místě. Těší mě, že můj gól k tomu pomohl. Branka pro nás byla důležitá, protože jsme se tam nemohli pořádně dostat," oddechl si devětadvacetiletý odchovanec Sparty.

Čeští fotbalisté nebudou v baráži nasazeni. Můžou narazit na Itálii, Wales nebo Skotsko.

Sport.cz, FAČR

Absolutní desítku si vysloužil věhlasný kanonýr Harry Kane. Albion na závěr kvalifikace deklasoval San Marino na jeho hřišti 10:0 i díky čtyřem gólům svého kapitána a oslavil postup na šampionát.

Nebývalá porce! Česká fotbalová reprezentace odehrála za rok 2021 nejvíc zápasů v historii.

Desítku dostal také Slovák Ondrej Duda, který se při vysoké výhře 6:0 na Maltě blýskl hattrickem. Jeho tým už ovšem postoupit nemohl.

Kvalifikace v březnu vyvrcholí baráží. Český tým nebude nasazený, takže semifinále hrané na jediný zápas odehraje venku. Narazit může na Portugalsko, Skotsko, Itálii, Rusko, Švédsko nebo Wales.

Brabec by znovu bral Skotsko nebo Wales, s nimiž se již letos národní tým utkal. „Přijatelnější varianta než Portugalsko a Itálie... S Itálií jsme se utkali před EURO a nebylo to z naší strany nic ideálního. Naopak se Skotskem jsme hráli i před jejich fanoušky na šampionátu a vyhráli jsme. Věřím, že by to bylo snazší než Portugalsko nebo Itálie," vysvětluje český stoper.