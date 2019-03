Z anglické nominace na kvalifikaci s ČR vypadli čtyři hráči

Zranění kosí anglické fotbalisty. Z nominace Anglie na úvodní zápasy kvalifikace ME s českým týmem a Černou Horou vypadli kvůli zranění obránce John Stones a jeho spoluhráč z Manchesteru City Fabian Delph spolu s dalším záložníkem Rubenem Loftusem-Cheekem z Chelsea. Trenér Gareth Southgate dodatečně povolal Jamese Warda-Prowsea ze Southamptonu. V nominaci je nyní 23 hráčů.

Čtyřiadvacetiletý záložník Ward-Prowse vstřelil v posledních devíti ligových duelech šest gólů. Za reprezentační áčko dosud bývalý kapitán jednadvacítky nastoupil pouze jednou, když předloni v březnu odehrál osm minut v přípravě s Německem.

Debut za seniorskou reprezentaci si může připsat osmnáctiletý talent Hudson-Odoi, jenž byl původně v nominaci týmu do jednadvaceti let, za který měl hrát poprvé. Mladý křídelní hráč se po omluvenkách zkušených hráčů posunul až do A týmu navzdory tomu, že ještě nikdy za Chelsea nenastoupil v lize v základní sestavě.