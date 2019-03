Užívat si Wembley? Ani náhodou, ujišťuje český vicekrál před anglickou misí

„Pro mě obrovská čest být zvolen druhým nejlepším fotbalistou v České republice. Vždycky jsem se koukal na vyhlášení a říkal si, že bych tam jednou mohl stát. A teď jsem byl v popředí již podruhé. Když vyhrál David Lafata, skončil jsem taky druhý. Stříbrná mi je asi souzená," usmívá se šestadvacetiletý odchovanec Sparty.

Roli vicekrále bere se vší vážností a nechce usnout na vavřínech. „Je pro mě výzvou, abych na sobě makal a někdy třeba skončil první," ujišťuje Pavel Kadeřábek.

Fotbalová reprezentace se v Praze připravuje na zápasy s Anglií a Brazílií

Důkazy může začít skládat okamžitě. Ke kvalifikačnímu duelu do Anglie vyráží český tým dnes dopoledne bez čerstvě vyhlášeného krále Vaclíka, který je zraněný. Právě Kadeřábek by měl v kotli Wembley stát v první řadě.

„Téměř každý z nás si už zahrál na velkých stadionech proti velkým týmům. Pokud bychom se na takový zápas chystali poprvé, dalo by se mluvit o zážitku. My však přece jedeme do Anglie zkusit něco uhrát," odmítá obránce Hoffenheimu roli výletníků, kteří by se s otevřenou pusou kochali fotbalovým chrámem.

„Čeká nás těžký start do kvalifikace. Samozřejmě víme, jakou má Anglie sílu. Ale abychom tam jeli s poraženeckou náladou, jenom ochutnat prostředí, kouknout se, jak diváci fandí a jak je stadion velký? Určitě ne!" zdůrazňuje.

Sterlinga si oťukl v Lize mistrů

Kadeřábek si na podzim zahrál v základní skupině Ligy mistrů proti Manchesteru City. Specifická atmosféra v Anglii se mu zalíbila. „Je trošku jiná než v bundeslize, kde se jedou chorály celý zápas. Anglie je impulzivnější, objeví se šance a hukot přijde. Diváci se dostanou do varu, když se povede nějaká akce," srovnává dvě přední fotbalové kultury.

Fotbalisté Anglie se chystají na duel s Českem

Jako obránce bude mít svých starostí dost. Ofenziva Anglie budí velký respekt. Kadeřábek má na druhou stranu jistou výhodu, že Raheema Sterlinga si již oťukl ve zmiňované Lize mistrů. „Když vidím jeho statistiky, má snad více gólů než zápasů... Teď chytil obrovskou fazonu. Takový útočník se těžko zastavuje, ale musíme se o to pokusit. Anglie však má další esa, jsou tam Kane, Rashford. Mají velkou kvalitu, hlavně v ofenzivě. Věřím, že vzadu by mohli být zranitelní," troufá si Kadeřábek.

Češi se modlí, aby byl fit Bořek Dočkal. Kapitán národního týmu vynechal poslední ligové kolo, má problémy s lýtkovým svalem a také s achillovkou.

„Věřím, že se dá do kupy a že bude hrát. Všichni viděli v podzimních zápasech, jakým je pro nás přínosem. Ať už v kabině, kde má jeho slovo velkou váhu, tak hlavně na hřišti, kde nám dodává klid a velkou kvalitu v rozehrávce," poukazuje Kadeřábek.