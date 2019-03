Další rána před duelem s Angličany. Ani kapitán Dočkal ve Wembley nenastoupí

Jako by jedna rána před vstupem do kvalifikace o EURO 2020 nestačila. V prologu v londýnském Wembley bude trenérovi české fotbalové reprezentace chybět nejen zraněný gólman Tomáš Vaclík, jenž měl být nejspíš brankářkou jedničkou, ale i kapitán mužstva Bořek Dočkal. „Rozhodli jsme, že v nominaci n zápas nebude,“ potvrdil kouč národního týmu, že Dočkalovy problémy s lýtkem a achillovkou jsou natolik vážné, že páteční večerní duel nezvládne.

Naděje, že by Dočkal mohl k utkání s Anglií přece jen nastoupit, se tak ukázaly jako plané. „Bořek přišel už na sraz zraněný. Věřili jsme, že se dá do pořádku, bohužel se to ale nestalo. Už ve středu jsme se po dohodě s lékaři i s ním domluvili, že v nominaci na zápas s Anglií figurovat nebude," vysvětloval absenci Dočkala trenér Šilhavý.

„Všichni víme, že Bořek je kvalitním hráčem. Chybět nám budou jeho konstruktivní přihrávky ve finální fázi, ale věřím, že ho jaký tým dokážeme nahradit," nechal se slyšet Vladimír Darida, který nejspíš převezme kapitánskou pásku místo Dočkala.

Záložník české fotbalové reprezentace Vladimír Darida během tiskové konference před utkáním v Anglii.

John Sibley, Reuters

Nejspíš, protože zatím Darida vystupuje jen jako zástupce kapitána. Ostatně i v této roli předstoupil ve Wembley před novináře.

O sestavě má Šilhavý jasno

Kouč Jaroslav Šilhavý už má v hlavě z drtivé většiny jasno o jedenácti vyvolených, kteří do konfontace s Angličany vyběhnou. „Nad jedním místem v sestavě stále ještě přemýšlím," naznačil kouč, ale žádná jména nepadla.

Víceméně by ale mělo být jisté, že úkoly po Dočkalovi převezme Darida. „Nemáme jen jednu variantu, jak Bořka nahradit. Je jich hned několik," potvrdil reprezentační kouč, že už má vymyšleno, co udělá se sestavou a jak ji poskládá. Přitom je podle něho prakticky vyloučeno, aby Dočkal stihl i úterní přípravné střetnutí v Praze s Brazilci.

Dočkal nestihne ani Brazílii

„Za tři dny se jeho stav nezlepší tak rapidně, aby mohl nastoupit," přiznal otevřeně. Dočkal je však s mužstvem v Londýně, zraněný gólman Vaclík za spoluhráči nejspíše ze Sevilly rovněž přiletí. „Pokud dostane v klubu souhlas, objeví s tady. I Bořek si přál se spoluhráči zůstat, což svědčí o vztazích panujících v mužstvu," pochvaloval si Šilhavý.

I proto věří, že duel s Angličany zvládne jeho tým se ctí a s absencemi si poradí. „Bořek přišel do reprezentace jako lídr týmu a jako lídr nám bude samozřejmě chybět. Jeho kreativita i klid, který na hřišti prokazoval, pochopitelně také. Ale věřím, že týmovým výkonem jeho absenci nahradíme," spoléhá Šilhavý na kolektivní duch a výkon, kterým by měli jeho svěřenci Angličanům čelit.

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před zápasem v Anglii.

John Sibley, Reuters

I Anglie počítá ztráty

Jistou výhodou by pro Čechy mohlo být, že i domácí reprezentace počítá ztráty. Zraněný Rashford ve čtvrtek anglický tým opustil a vrátil se do Manchesteru, aby si zhmožděný kotník léčil ve svém klubu.

„Jeden skvělý hráč sice Angličanům z kádru vypadl, ale další jsou připraveni. Třeba jen namátkou Sancho," připomněl Šilhavý, že síla domácího mužstva je skutečně obrovská a kádr široký. „A hlavně daleko větší, než je ten náš," dodal smířlivě.