Také Angličané počítají ztráty. Zraněný Rashford mužstvo opustil a bude se léčit doma na Old Trafford

„Skutečně ho nebudu mít k dispozici," potvrdil trenér anglické reprezentace Gareth Southgate, když přišel mezi žurnalisty. Tentokrát bez obligátní vestičky, na kterou si ve své garderobě tolik potrpí, ale usměvavý a dobře naladěný, jako by ho ztráta Rashforda zase až tolik nevyvedla z míry.

Rashoford bude fandit z domova

„Dělal s fyzioterapeuty a celým lékařským týmem všechno pro to, aby zápasy s Českou republikou a Černou Horou stihl, jenže bohužel...," přiznal domácí kouč, že všechna snaha přišla vniveč.

Manažer anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate.

John Sibley, Reuters

„Tušili jsme to celý týden. Teď bude lepší, když se Marcus vrátí do svého klubu a bude pokračovat v léčbě," přidával Southgate, že Rashforda převezmou do péče na Old Trafford.

Sám hráč vše následně potvrdil. „Pořád cítím následky zranění z minulého týdne, proto bude spoluhráče podporovat z domova."

Bláznivé, přioznal osmnnáctiletý talent z Chelsea

„Jeho absence představuje výjimečnou příležitost pro ostatní. Vždyť Sancho z Dortmundu a Hundson-Odoi z Chelsea se projevovali a projevují ve svých věkových kategoriích podobně jako Marcus. I oni jsou výjimeční, jsou připraveni a mohou nastoupit," ujistil Southgate, že si poradí i bez Rashforda.

Bez obránce Stonese a jeho spoluhráče z Manchesteru City Delpha a záložníka Loftuse-Cheeka z Chelsea také, protože ty musel oželet hned při srazu.

„Připadá mi to všechno neskutečně bláznivé. Před týdnem jsem byl poprvé povolán do jednadvacítky a teď jsem najednou mezi první garniturou a mám dokonce šanci si zahrát, Nemohu tomu ani uvěřit," svěřil se osmnáctiletý Callum Hudson-Odoi považovaný za jednoho z největších talentů ostrovního fotbalu, kterého povolal Southgate dodatečně do svého výběru.

V rámci omlazování a dávání šance talentům, což je filosofie, které se drží od chvíle, kdy se národního týmu ujal a s níž slaví úspěchy.

„Zapadnou do našeho herního stylu, v tom nevidím problém," ujistil Southgate, že se styl jeho týmu nijak měnit nebude a že mužstvo bude i proti Šilhavého svěřencům držet hry, díky níž postoupilo na loňském světovém šampionátu v Rusku do semifinále a následně vyhrálo suverénně svou skupinu první divize Ligy národů.

„Myslím, že jako jediní ze semifinalistů," připomínal Harry Kane, největší hvězda pátečního soupeře českého týmu, že se stejným cílem půjde anglická reprezentace i do kvalifikace o EURO. V premiéře proti Čechům určitě.