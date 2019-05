Střelec Komličenko je poprvé v ruské fotbalové reprezentaci

Útočník Mladé Boleslavi a nejlepší střelec české ligy Nikolaj Komličenko se poprvé v kariéře dočkal pozvánky do ruské fotbalové reprezentace. Trenér Stanislav Čerčesov zařadil autora rekordního počtu branek v jedné sezoně v samostatné historii české soutěže do nominace na červnová domácí kvalifikační utkání o postup na mistrovství Evropy 2020 proti San Marinu a Kypru.

Třiadvacetiletý odchovanec Krasnodaru dosud oblékl ruský dres pouze v kategoriích do 19 a 21 let. Ve dvou zápasech za tým do 19 let skóroval dvakrát, v jednadvacítce se v šesti duelech prosadil jednou. Rusko zatím v kvalifikaci prohrálo 1:3 v Belgii a zvítězilo 4:0 v Kazachstánu.

Komličenkova nominace do Čerčesovova výběru potěšila i jeho klubového trenéra Jozefa Webera. "Možná první hráč v Mladé Boleslavi, který se dostal do tak kvalitního nároďáku, jako je ruská reprezentace. Všichni mu to přejeme. Experti to ocenili už tou nominací," řekl Weber na tiskové konferenci po výhře 3:0 nad Zlínem, na níž se Komličenko podílel úvodním gólem z penalty. Díky tomu Středočeši postoupili do kvalifikačního souboje o Evropskou ligu.

"Musím Komliho trošku vyzdvihnout. Nevím proč, ale u nás je v takové nemilosti. Když se zpětně koukám na naše zápasy a slyším experta České televize, jak ho hodnotí. Takové ty pivní řeči, že je líňoučký, skoro mě to až uráží, protože Komličenko v naší lize odvedl vynikající práci," konstatoval Weber.

"A myslím, že když už používám slovo expert, měl bych si jeho výkonů vážit a toho hráče respektovat. To jsou moje osobní dojmy," prohlásil mladoboleslavský kouč.

Brankář Zlína Matej Rakovan a Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi v akci během odvetného utkání finále skupiny o Evropu.

Radek Petrášek, ČTK

V aktuální sezoně vstřelil Komličenko v 31 utkáních 28 gólů. Díky tomu se v doprovodné anketě Ligové fotbalové asociace (LFA) stal útočníkem sezony. Na pondělním galavečeru LFA navíc bude usilovat o cenu pro hráče sezony a nejlepšího cizince.

Podle ruských médií se o Komličenka zajímá řecký mistr PAOK Soluň. "Nevím o tom vůbec nic," uvedl Weber.