Spokojený Šilhavý. Na kempu pro reprezentační dobrovolníky je od prvního dne přetlak

Původně mělo jít o kemp pro dobrovolníky. Pro fotbalové legionáře, jimž skončila sezona už před dvěma či dokonce třemi týdny a před reprezentačním srazem naplánovaným na pondělní poledne by cítili potřebu se sejít a společně si zatrénovat. Začít se s předstihem chystat se na kvalifikační zápasy o EURO 2020 s Bulharskem a Černou Horou, které jsou na programu 7. června v Praze a pak o tři dny později v Olomouci. I proto byl kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý překvapen počtem zájemců, kteří se dnes na Strahově sešli.

Z třiadvacetičlenného kádru, který na zmiňované kvalifikační partie v úterý nominoval, totiž dorazila na Strahov většina.

Z legionářů chyběli jen brankáři Jiří Pavlenka s Tomášem Koubkem a také obránce Pavel Kadeřábek z bundesligového Hoffenheimu, scházelo pochopitelně i pět fotbalistů mistrovské Slavie, kteří po oslavách titulu využili pár volných dnů ke krátké dovolené nebo prostě jen odpočinku a relaxaci. Nedorazil ani útočník Libor Kozák, který měl po úterním přestupu do Sparty samozřejmě jiné starosti.

Oficiálně sraz sice začíná až v pondělí, ale někteří hráči už se nemohli dočkat a dnes na Strahově zahájili přípravu 😍💪🇨🇿 pic.twitter.com/PsxFVjreQk — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 29. května 2019

„Všichni čtyři se k mužstvu připojí do konce týdne, slávisté pak samozřejmě dorazí v pondělí, kdy sraz oficiálně začne," pochvaloval si reprezentační trenér, jak zodpovědně jeho vyvolení k přípravě na Bulhary a Černohorce přistoupili.

„Hrajeme doma, takže chceme a musíme oba zápasy vyhrát. Nebude to nic lehkého, protože narazíme na silné protivníky. Když k Bulharsku a Černé Hoře připočtu ještě Kosovo, s nímž se utkáme až na podzim, potvrzuje se to, co jsem říkal hned po losu. Anglie je jasným favoritem, ale jinak je naše skupina hodně vyrovnaná," uvědomuje si Jaroslav Šilhavý a hráči s ním, že zisk šesti bodů je sice povinností, ale samozřejmostí rozhodně nebude.

„I proto jsem nominoval o jednoho útočníka víc než na předchozí zápasy," připomíná reprezentační kouč, že právě povinnost hrát ofenzivně a zvítězit v Praze i Olomouci ho vedla k povolání Schicka, Doležala a Kozáka. "Navíc je tady i Vydra, který rovněž může hrát na špici."

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Vlastimil Vacek, Právo

Pochopitelně že už teď během kempu Šilhavý dumá, jakou taktiku a rozestavení zvolit a s čím na soupeře vyrukovat. „Zatím bych o tom mluvit nechtěl, ale klidně je možné, že nastoupíme s dvěma útočníky na hrotu," připouštěl, že ke změnám dojít může.

Zvlášť, když Bulhaři budou příští pátek 7. června představovat na pražské Letné dost velkou neznámou. Po remízách s Černou Horou a Kosovem totiž skončil u jejich reprezentace Petar Hubčev a novým trenérem se stal třiapadesátiletý dlouholetý reprezentant Krasimir Balakov.

„Udělám vše proto, abychom na EURO 2020 postoupili," vzkázal i do Prahy a hned povolal do svého výběru devět nových hráčů.

„Ale zároveň v ní ponechal ty, kteří hráli za jeho předchůdce. Balakov byl ofenzivní fotbalistou, takže předpokládám, že bude i u reprezentace preferovat ofenzivní fotbal. I třeba v rozestavení 4-3-3," přemýšlí Šilhavý nad tím, s čím nový kouč Bulharů přijede a jakou sestavu a taktiku zvolí.

Zároveň dumá i nad tím, komu svěří kapitánskou pásku. Zraněný Bořek Dočkal, kterému ji Šilhavý svěřil hned po své trenérské inauguraci, totiž v kádru chybí. „Během soustředění se poradíme, možná přizveme i radu starších a pak někoho vybereme," usmívá se trenér, protože s mužstvu lačném postupu na EURO půjde o ten nejmenší problém.