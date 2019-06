Doslova sen. Ještě kdyby tak souběžně hraná partie v Bulharsku skončila remízou. „Jenže to ovlivnit nemůžeme. Kosovo se dostalo do naší skupiny z pátého koše a hraje velmi dobře. Vždyť už má pět bodů,“ reagoval kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý na zvěst ze Sofie, kde tým Kosova dal v nastavení vítězný gól, takže se drží s jednobodovým odstupem na českou reprezentaci na třetí příčce.

Dneska to byl týmový výkon, skvělé, pochvaloval si trenér Jaroslav Šilhavý

Zdá se, že nakonec to bude právě Kosovo, kdo bude největším soupeřem vašeho týmu v boji o druhou příčku...

Už to tak vypadá. Vždyť mají pět bodů, zatím ještě ani v jednom ze tří zápasů neprohráli. Hrají podobně jako Černohorci, jen jsou produktivnější než oni.

Takže hlavně na ně si budete dávat v dalším průběhu kvalifikace zvýšený pozor?

My se musíme dívat hlavně sami na sebe a připravit se co nejlépe na podzimní dvojzápas na Balkáně proti Kosovu a Černé Hoře. Když zářijové utkání v Kosovu zvládneme, mohlo by se nám dýchat lépe. Zvláště, když se naši soupeři ve skupině budou nejspíš dál navzájem obírat o body.

Cožpak se vám teď po dvou kvalifikačních výhrách nad Bulharskem a Černou Horou lépe nedýchá?

Ale ano, máme šest bodů, skóre 5:1, co víc si přát? Je to skvělé, přímo sen.

Sen zařízený Schickem a tentokrát i Janktem, který začíná v reprezentaci konečně naplňovat očekávání do něho vkládané.

Nechtěl bych chválit jednotlivce, protože proti Černohorcům šlo o týmový výkon. Výsledek je skvělý už proto, že jsme proti velmi dobrému soupeři neměli tolik šancí, jako proti Bulharům, ale na rozdíl od pátečního zápasu jsme byli obrovsky produktivní.

Cíl splněn. Čeští fotbalisté vyhráli oba červnové zápasy kvalifikace

Sport.cz

Ale přece jen, Jankto si pár slov zaslouží...

Jsme rádi, že prokazuje kvality, pro které si ho do Itálie vybrali a že je stejně jako Schick přenáší do reprezentace. Že do týmu zapadl, protože atmosféra a charakter mužstva mu sedí.

Jakub Jankto z úhlu napřáhl a byl z toho vedoucí gól českého týmu proti Černé Hoře.

Právo

Ony ty dva duely s Bulhary a Černohorci byly vůbec o charakteru vašeho týmu.

Snažili jsme se nominaci vytvořit ze zdravých, charakterních hráčů. Vzali jsme je i přesto, že v klubech třeba nehráli, což byl i případ Schicka či Jankta. Když mužstvo funguje, je všechno snazší. I pro ně. Proti Černé Hoře se to znovu potvrdilo. Přestože v závěru už toho měli hráči dost a tahali nohy za sebou, nevzdávali se, bojovali, i když za stavu 1:0 či 2:0 nebylo ještě pořád o výsledku rozhodnuto.

Máte po zápasech, které jste sám označil za sen, hráčům vůbec co vytknout?

Nemůžeme si myslet, že po dvou vyhraných utkáních je všechno v pohodě. Po tomto srazu můžeme být hodně spokojení, ale spousta práce náš čeká.