Balkánská mise pro odvážné! Šilhavý má v útoku zatím jen Schicka

Hned po losu měli jasno. Každá balkánská mise vyžaduje kus osobní odvahy.

„Prostředí bude bouřlivé, ale co byl Tomáš Galásek na zápase Bulharska v Kosovu, probíhal normálně. Žádný problém tam nenastal. Věřím, že utkání bude v klidu," tlumočí Jaroslav Šilhavý poznatky svého asistenta.

Jaroslav Šilhavý nominoval pro kvalifikační utkání EURO 2020 s Kosovem 🇽🇰 a Černou Horou 🇲🇪 tyto hráče 👇 Vrací se vyléčený Vladimír Darida a po téměř roční pauze se v reprezentačním dresu může představit Josef Hušbauer 💪 pic.twitter.com/s4G8PTyQhg — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 27. srpna 2019

Češi drží ve skupině druhé postupové místo za Anglií a hodlají si ho upevnit.

Kosovo zatím doma odehrálo jeden zápas, v němž remizovalo s Bulharskem, další čtyři body získalo venku. Na český tým ztrácí jeden bod.

„Je nám nejblíže, proto je asi naším největším konkurentem. Kosovo je v porovnání s Černou Horou a Bulharskem nejkompaktnější. Řadil bych je malinko výš, nicméně věřím, že zápas na jeho půdě zvládneme," doufá Šilhavý.

Snad bude mít Schick brzy jasno

Zatím povolal devatenáct hráčů, čtyři další ještě doplní. V týmu je jediný útočník Patrik Schick, který navíc jedná o odchodu z AS Řím. Dva další k němu ještě přibudou.

„Není ideální, že týden před srazem řeší své angažmá. Do pondělí je poslední termín přestoupit. Jsem s ním v kontaktu, takže vím, že to řeší. Přípravu prodělal celou, hrál zápasy. Do srazu by měl mít všechno vyřešené," líčí Šilhavý.

Schick je údajně blízko odchodu do Lipska, které by ho mělo získat na roční hostování s opcí. Reprezentační kouč se každopádně o svého nejlepšího střelce neobává.

„Bundesliga? Věřím, že Patrik se prosadí v kterékoliv soutěži," usmívá se Šilhavý.