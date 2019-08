Šilhavý bere zpátky hráče, který mu ve Slavii namydlil schody. Přesvědčil nás, chválí Hušbauera

Byl začátek listopadu 2017, Slavia prohrála v Plzni 0:1 a ztrácela na dominující Viktorii propastných 14 bodů. Šéf sešívaných Tvrdík dokonce s předstihem pogratuloval soupeři k zisku mistrovského titulu.

Sešívaní ho obhajovali a před sezonou nakoupili řadu zahraničních hvězd. Aby se na všechny z početného kádru dostalo, kouč Jaroslav Šilhavý výrazně rotoval sestavou. Což mužstvo v domácí soutěži nezvládalo.

„Jestli je rotace naší sestavy problém? Za mě určitě ano. Se situací nejsem spokojený," vystoupil nečekaně ostře hned po porážce v Plzni proti trenérově strategii klíčový záložník Josef Hušbauer.

Musí vědět trenér, co je špatně

„Sestava je věc trenéra, který má své představy. Musí vědět on, co je špatně. Za mě, kdybych věděl, že zleva a zprava hraje pravidelně stejný hráč, bude všechno určitě příznivější. Každý má své návyky, když se kolem vás hráči mění, je to složitější," vedl si Hušbauer svou.

Slavia pak uvedla, že reakce vedení na hráčovu otevřenou kritiku trenéra je interní věcí klubu.

🇨🇿 | Do nominace @ceskarepre_cz se dostalo hned 6⃣ slávistů! #ceskarepre

Stejný počet sešívaných jim bude krýt záda v širším kádru! 🔄

V nominaci U21 nechybí Jan Matoušek! 🦁



📰 INFO ➡️ https://t.co/KCLJHICTjO pic.twitter.com/o4EoNk0sN5 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27. srpna 2019

Šilhavý byl každopádně o měsíc později 19. prosince odvolán a nebylo mu nic platné, že předtím dovedl Slavii po osmi letech k titulu a stejně tak s ní po osmi letech prošel kvalifikací o evropské poháry.

V lize sešívané táhne

Hušbauerovi před začátkem letošní sezony někteří předpovídali, že se sešívaným nevejde na pohárovou soupisku. Nesmysl. V prvním utkání play off Ligy mistrů v Kluži sice nenastoupil, v domácí soutěži ovšem dál patří k nejlepším. Se třemi góly je na podzim nejlepším střelcem Slavie, nastupuje i s kapitánskou páskou.

Proto po něm po roce znovu sáhla reprezentace, kterou čekají důležité duely v Kosovu a Černé Hoře ve slibně rozehrané kvalifikaci o EURO 2020.

„Přesvědčily nás jeho výkony na hřišti. Pepa za nároďák hrát chce, těší se. Klasickou desítku nemáme, měl by ji splňovat právě on," chválí Šilhavý bez jakékoliv zášti 29letého mazáka.

Mistrovská Slavia má v nominaci šest borců, stejný počet jejích hráčů figuruje také mezi náhradníky. A na sraz mohou dorazit už jako účastníci Ligy mistrů...

„Třeba mladý Král teď nenastupuje stabilně. Ale vypadl nám Pavelka a Alexova součinnost se Součkem a Hušbauerem hraje také roli," naznačuje Šilhavý, že osa národního týmu může být znovu ze Slavie.