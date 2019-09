Kosovský tým v reprezentačním utkání proti českému výběru prohrával 0:1 gólem Patrika Schicka z 16. minuty. Přesto svěřenci švýcarského kouče Challandese dokázali duel otočit a důležitý souboj o druhé postupové místo skupiny A opanovat poměrem 2:1.

Osobitým pojetím kosovské taktiky se teď zabývají i ostrovní média. „Když hrajete bláznivý zápas, je to něco jako: Běž! Vrať se! Běž! Běž! Běž! To není o taktickém plánu," poodkryl kouč svým výstupem před novináři skutečnost, že hlavní zbraní Kosova je motivace a bojovnost.

„Je to jen v hlavě, poběžím a budu chtít míč, možná tím vyruším Marka Suchého a on možná ztratí balón a my skórujeme," vášnivě křičel na tiskové konferenci v Prištině.

Trenér Kosova Bernard Challandes odpovídá na dotazy během pondělní tiskové konference v Southamptonu.

Andrew Boyers, Reuters

Elánu, s kterým kosovští reprezentanti aktuálně okupují druhou příčky kvalifikační skupiny, jsou si dobře vědomi i v Anglii. Proto se britská média zabývají Challandesovým plamenným projevem a proto kouč anglické reprezentace Gareth Southgate hovoří o tom, že Kosovo bude pro Albion prozatím nejtěžší zkouškou. Pro The Telegraph se také nechal slyšet, že balkánský celek je pro Anglii největším soupeřem o postup.

Kosovo se bude snažit srazit favorita v úterý večer od 20:45 na St. Mary's Stadium v Southamptonu. Česká reprezentace se pokusí v souběžně hraném zápase v Podgorici napravit pošramocenou reputaci proti výběru Černé Hory.

Aby čeští reprezentanti udrželi krok a zároveň zpochybnili slova anglického kouče o dvou největších favoritech skupiny, nezbude jim nic jiného než vybojovat v Podgorici tři body.