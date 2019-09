Sedm let se Angličanům doma nic podobného nestalo. A teď přijelo do jejich chrámu ve Wembley prťavé Kosovo a nastřílelo jim za devadesát minut tři góly. Podobně jako Nizozemci v únoru 2012. „Dělali jsme směšné chyby v obraně,“ uznával kouč anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate po čtvrtém kvalifikačním vystoupení o EURO 2020, v němž jeho tým nakonec porazil Kosovo 5:3 a se stoprocentním bodovým ziskem vede skupinu A, v níž usilují o postup i čeští fotbalisté.

Ti byli ostatně prvním soupeřem Angličanů v kvalifikaci a z Wembley si odvezli příděl 0:5. Bulhaři dopadli v sobotu podobně, neboť prohráli 0:4. Až teď Kosovo dokázalo, že i národní tým Albionu je zranitelný.

Chyby, kterých se dopustili Michael Keane, Declan Rice a Harry Maguire pomohly Kosovu nejen k rychlému vedoucímu gólu už po pětatřiceti vteřinách, který dal Berisha, ale i k dalším trefám, o které se postarali Berisha a Muriqi.

„Musíme se nad nimi zamyslet a poučit se z nich. Samozřejmě jsem se o nich před hráči v šatně zmínil, ale nebylo to ani zapotřebí. Sami o nich věděli," přiznával kouč Angličanů Gareth Southgate, že v defenzivě jeho týmu to skřípalo víc, než mu je po chuti.

„Chyby to byly až směšné. Přímo katastrofální. Dopustit se jich na velkých turnajích proti velkým týmům, dostihly by nás a my bychom na ně doplatili," uznával, že s podobnými kiksy by ve finálovém turnaji EURO 2020 jeho svěřenci zle pohořeli a ze vzestupu anglické reprezentace k fotbalovým výšinám by zase nebylo nic.

Jedno však trenéra navzdory chybám v defenzivě uklidňovalo. „Potěšil mě hlavně klid, s jakým jsme reagovali na inkasované góly," kvitoval Southgate, že se jeho svěřenci nenechali vyvést z míry.

„Byl to sice bizardní zápas s osmi góly, ale prokázali jsme v něm drtivou útočnou sílu," vychvaloval naopak ofenzivu a výkony Sterlinga, jenž jednu branku dal a u tří dalších asistoval, stejně jako mladíka Jadona Sancha, legionáře z Dortmundu, který vstřelil první dva reprezentační góly za Anglii.

„Věnuji je své babičce, která toho pro mě spoustu udělala a bohužel zemřela," svěřoval se devatenáctiletý teenager.

Hodně chvály se snášelo samo sebou i na Sterlinga. „Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, takže je prakticky nemožné ho uhlídat, natož snad eliminovat," složil mu poklonu i trenér Kosova Bernand Challandes.

„Pro nás je podstatné, že jsme splnili cíl. Ze dvou zápasů máme šest bodů, takže v říjnových utkáních v České republice a Bulharsku můžeme postup na EURO stvrdit," kvitoval vítězné tažení kvalifikací trenér Southgate.