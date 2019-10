Nemusí už jít o nic, ale také to pro českou fotbalovou reprezentaci může být klíčový boj o potvrzení postupu na EURO. A možná se odehraje bez fanoušků. I bez těch českých, kterým na duel plánovaný na 17. listopadu nikdo zatím nepotvrdí prodej lístků. Čeká se, co vymyslí UEFA poté, co bulharští fandové při utkání s Anglií dvakrát donutili sudího přerušit utkání kvůli rasistickým výpadům k hráčům tmavé pleti v dresu soupeře. Není vyloučeno, že zápas se bude hrát úplně bez diváků.