K Nise přišel hostovat ze Sparty zhruba měsíc poté, kdy Slovan v červnu 2015 převzal trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským. Dnes trenéři Slavie slaví jeden úspěch za druhým, tehdy se však ve velkém fotbale teprve rozkoukávali. A mimo jiné právě Herolind Shala tehdejší stratégy Severočechů inspiroval.

„Svým způsobem to tak bylo, protože do té chvíle jsme ani příliš netušili, jak se hráč o sebe může starat. Když mi totiž řeknete jeho jméno, jako první slovo mě napadne obrovská profesionalita. Byl asi největším profíkem, jakého jsme do té doby poznali," vzpomíná dnes na Shalu Jaroslav Köstl, Trpišovského asistent, který měl tehdy k technickému záložníkovi pod Ještědem velmi blízko.

„Byl výjimečný v tom, jak se dokázal připravovat nejen na zápasy, ale i na tréninky. Hodně do sebe investoval, co se věcí kolem zdravovědy týká. Třeba jako jeden z prvních si koupil lokální ledovač, aby rychleji regeneroval," vypráví Köstl.

Přidával si až moc

„Tenkrát jsme u něj prvně viděli přístroje, které se na regeneraci používají na osobní přípravu v top klubech," přitakává zase exliberecký kapitán David Pavelka. Shala například v modrobílém týmu začal jako první používat na regeneraci speciální kalhoty masírující nohy pomocí tlakové komprese. „Do všeho v té době investoval, profík to byl opravdu velký," říká reprezentační záložník, který však zítra proti Kosovu bude kvůli zranění chybět.

Liberečtí Herolind Shala a Vladimír Coufal (5) oslavují gól během utkání s Hapoelem Kirjat Šmona.

Vlastimil Vacek, Právo

Shalu zažil nejen u Nisy, ale později i v turecké Kasimpase, kam ho opět zapůjčila Sparta. „V Turecku jsem si pak z něj občas dělal srandu, protože tam tolik nehrával a někdy se tím i hodně trápil. Říkal jsem mu, ať se vyprdne na nějaké věci okolo a trochu ubere, neboť si přidával v různých věcech tolik, že toho na něj podle mě bylo až moc. V přípravě opravdu nechtěl podcenit vůbec nic."

Inspiroval spoustu spoluhráčů

„Myslím, že inspiroval i spoustu kluků v Liberci. Docela často se s ním o tom bavili. Na zápas je stoprocentní příprava jasná, ale on nepodceňoval ani tréninkovou přípravu. Bylo na něm vidět, jak se na trénink těší a jak moc se chce zlepšovat," chválí Köstl Shalův přístup.

Cenil si na něm i faktu, že nejenže rozuměl, ale česky se snažil i mluvit. Mimochodem si oblíbil píseň od brněnské zpěvačky Muchy s názvem Ježíš a zpíváním refrénu „mr.á mi v hlavě" jednou cestou ze zápasu rozesmál celý autobus...

Herolind Shala (nahoře) v dresu Sparty během přípravného utkání se Žilinou.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud ho do čtvrtečního utkání pustí zranění, bude mít velkou motivaci. „Stoprocentně, v Liberci zanechal stopu a bude chtít ukázat, že i Sparta se tenkrát spletla," myslí si Köstl. Na Letnou zamířil v lednu 2015, jenže měl před sebou těžký úkol. Zastoupit nejlepšího střelce předchozího ligového ročníku Josefa Hušbauera.

„Myslím, že ho může nahradit, ale Pepa nám tady přece dal 18 gólů za sezonu. Uvidíme, jak se s tím vyrovná. Je to adekvátní posila a uvidíme, jak bude pokračovat," vykládal před téměř pěti lety sparťan Lukáš Vácha.

Norsko, Albánie, nakonec Kosovo...

Nyní už je jasné, jak tento příběh dopadl. Po půl roce šel Herolind Shala na hostování do Liberce, jemuž s koučem Trpišovským pomohl do základní skupiny Evropské ligy. „Když jsme si to pak zpětně vyhodnocovali, měl velké množství kanadských bodů, byl hodně produktivní a v té sezoně byl pro nás hlavně směrem k Evropě ohromně platný," vyzdvihuje jeho roli Köstl.

Po roce Shala zamířil znovu do Sparty. Jenže pak nosil dres zmiňované Kasimpasy a poté se již nadobro z Letné přestěhoval do Dánska. Už jako reprezentant Kosova, na jehož nabídku v roce 2016 kývl. Předtím hájil barvy Albánie.

Liberecký záložník Herolind Shala (vpravo vepředu) a Matěj Chaluš z Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

„Dělali jsme si z něj srandu, že je takový chameleon, že má tři pasy a vybírá si země, kde má šanci hrát," směje se dnes Pavelka. Shala se totiž narodil v roce 1992 v Norsku kosovským rodičům. Za mládežnické výběry své rodné země hrál, poté reprezentoval Albánii, a až když se před třemi a půl rokem stalo Kosovo členem UEFA a FIFA, hájí jeho barvy.

„Paradoxně mám od něj podepsaný ještě albánský dres, který mi věnoval. Když se rozhodlo o samostatnosti Kosova, byla to pro něj jednoznačná záležitost. Tenkrát jsme se o tom bavili a cítil to tak od začátku," uzavírá Köstl.

Teď má Shala jasno také, tři body z Plzně jsou vysněným cílem.