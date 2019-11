Českou reprezentaci po senzační výhře nad Anglií čeká večer další krok v cestě na fotbalové EURO 2020. Svěřenci kouče Šilhavého v Plzni nastoupí proti Kosovu a v případě výhry je o závěrečný turnaj už nemůže nic připravit. V úvodním duelu Češi svému soupeři vcelku překvapivě podlehli 1:2, v odvetě na domácí půdě už ale nic neponechají náhodě. Podle bookmakerů by měli Souček a spol. v kurzu 1,7:1 zvítězit, což je varianta preferovaná i většinou 90-95 % sázkařů.

Mužstvo české fotbalové reprezentace před utkáním kvalifikace ME 2020 s Anglií.

Do kvalifikačního duelu proti Kosovu vstupuje český národní tým v roli jasného favorita s kurzem na vítězství 1,7:1. Proti prvovýpisu kurz na českou reprezentaci o jednu desetinu stoupl a lehce si pohoršilo i Kosovo z původního kurzu 5:1, na současných 5,22:1.

Názor bookmakerů se přitom naprosto shoduje s názorem sázkařů. Třeba u Chance plných 95 % z nich věří ve výhru české reprezentace.

Věřím, že ukážeme, že si na ME zasloužíme být my a ne Kosovo, věří Tomáš Vaclík

Sport.cz

„Skeptiků, kteří věří, že zvítězí Kosovo, máme jen pouhá tři procenta a zbývající dvě procenta si myslí, že základní hrací doba skončí remízou. Dále si je řada sázkařů jistá, že v zápase uvidíme nejméně dva góly. S kurzem 1,28:1 je to jedna z nejsázenějších příležitostí tohoto zápasu," říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí sázkové kanceláře.

Hoši mohou jít do utkání v klidu

Na remízu se aktuálně sází v kurzu 3,9:1. Sázkaři ale komplikace nečekají. U Fortuny remízu zvolilo pouze 6 % z nich, na výhru Kosova pak připadají 4 %. Zbývajících 90 % volí výhru domácích.

„Co Češi nechali v Kosovu, dokázali si vzít zpět v parádním zápase s Anglií. Kvalifikace tak probíhá více méně podle papírových předpokladů. Naši hoši mohou jít do utkání v klidu. Kosovo sice ztrácí v tabulce pouhý bod, v posledním duelu je ale čeká Anglie, zatímco my jedeme do Bulharska, které má nejvíc starostí samo se sebou," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker kanceláře.

Útočník Zdeněk Ondrášek je víc hladovej. Věří, že na něm třítýdenní zápasové manko nebude znát

Sport.cz

„Trenér Šilhavý se musí obejít bez Patrika Schicka, toho ale na západě Čech dokáže zastoupit viktorián Michael Krmenčík. Základní sestava se opět opře o zdravé sešívané jádro, které nepřipustí žádnou detektivku a vedle vítězství se bude slavit i definitivní postup," věří Hanák.

Skupině dál vládne Anglie

Úvaha, že by Češi na EURO nakonec nejeli, je v aktuální konstelaci hodně smělá a takový scénář by byl slovy klasika takříkajíc na „roztrhání licence".

Navzdory poslednímu zaváhání je ve skupině A nadále dominantní Anglie s kurzem 1,01:1 na její ovládnutí. Druhé postupové umístění pro český tým je ale definováno podobně pravděpodobným kurzem 1,15:1. Kosovo (4,3:1) si tak na velký turnaj bude muset počkat.