Slovensko se dostalo přesně do situace, ve které být nechtělo. Jeho fotbalová reprezentace se ještě stále může dostat na EURO 2020, přímý postup však už nemá ve svých rukou. Tým pod vedeném českého trenéra Pavla Hapala se po sobotní porážce v Chorvatsku smiřuje s variantou, že druhou šanci dostane v play off Ligy národů. V něm by Slováci mohli znovu narazit na Wales, ale také třeba na Dánsko a ve finále na Bosnu a Hercegovinu.