Jedenáct měsíců, které ho vynesly do nese. Od prosincového přestupu do Slavie fotbalový záložník Petr Ševčík stoupá a sbírá trofeje. Stal se českým mistrem, dal dva góly Chelsea na Stamford Bridge ve čtvrtfinále Evropské ligy, v Lize mistrů stál proti Messimu, vyhrál domácí pohár. A při debutu v reprezentaci byl u výhry nad Kosovem, která znamenala postup na ME.

„Dá se v nadsázce říct, že se někdy musím štípat, jestli se mi to všechno nezdá. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že tohle všechno dokážu, rozhodně bych mu nevěřil. Jsem moc rád, že jdu výkonnostně pořád nahoru. Z Olomouce jsem se posunul do Liberce, z něj do Slavie. A teď jsem dosáhl na nejvyšší metu, kterou lze dosáhnout. Dostal jsem pozvánku do reprezentace a hned si připsal první start. A druhý vzápětí v Bulharsku. Mám zatím super kariéru," pochvaluje si Ševčík.

Být při debutu u postupu na velký turnaj je výjimečné. Ševčíkovi se tohoto privilegia dostalo, o to víc si reality váží. „Nemohl jsem mít lepší debut, užil jsem si ho fantasticky. Ale abych řekl pravdu, nečekal jsem, že mě trenér Šilhavý pošle na hřiště. Menší naději jsem si dával až ve chvíli, kdy jsem se šel rozcvičovat," říká 25letý záložník.

Petr Ševčík během tréninku fotbalové reprezentace

Vlastimil Vacek, Právo

Ve chvíli, kdy mu Šilhavý sdělil, ať se nachystá, byl zaskočený a nadšený zároveň. Nikoli však nervózní, přestože šlo o hodně. „Pomáhají mi velké zápasy v Lize mistrů, kde jsme se Slavií stáli proti gigantům Barceloně, Interu Milán nebo Dortmundu. Byl jsem tedy klidný. Navíc kolem mě byla spousta kluků ze Slavie," povídá Ševčík, který dostal od Šilhavého další šanci v neděli v Bulharsku.

Dokonce od první minuty. V průměrném představení českého mužstva patřil mezi lepší hráče. Může tak reálně snít o účasti na evropském šampionátu. „Mistrovství Evropy je pro všechny velká motivace. Když už se tam postoupilo, každý by chtěl být u toho. Budu dělat maximum, abych atmosféru velkého turnaje zažil," podotýká Ševčík.