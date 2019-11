Poslední neznámá před losováním závěrečného turnaje evropského fotbalového šampionátu, k němuž dojde příští sobotu v Bukurešti, je zodpovězena. S týdenním předstihem totiž UEFA rozhodla, které týmy vzešlé z Ligy národů budou hrát společně s Islandem o postup v úrovni A a která reprezentace se naopak přiřadí k úrovni C.

Takto se hráči Kosova radovali v Plzni po vedoucím gólu do Vaclíkovy sítě. K postupu jim nepomohl, musí zvládnout play off.

Zatímco s Islandem, jenž si jako jediný z elitní první divize Ligy národů nezajistil přímý postup na EURO 2020, se přiřadilo Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko, na úroveň C se propadlo mužstvo Izraele.

Složení jednotlivých semifinálových dvojic, které bylo dáno umístěním a výsledky v Lize národů, je tedy následující:

Skupina A: Island - Rumunsko Bulharsko - Maďarsko. Skupina B: Bosna a Hercegovina - Severní Irsko Slovensko - Irsko. Skupina C: Skotsko - Izrael Norsko - Srbsko. Skupina D: Gruzie - Bělorusko Severní Makedonie - Kosovo

Semifinále, které se hraje jen na jeden zápas na hřišti prvního týmu z uvedené dvojice, je na programu 26. března příštího roku. Vítězové jednotlivých úrovní postoupí do finále, které se bude hrát 31. března.

Vítězové všech čtyř divizí si pak doplní dosud známých dvacet účastníků finálového turnaje na konečnou čtyřiadvacítku

V Nyonu se tak vlastně jen potvrdilo, že největší soupeř českých fotbalistů v boji o přímý postup z kvalifikační skupiny Kosovo začne baráž v Severní Makdeonii, zatímco na reprezentaci Slovenska čeká v domácím prostředí tým Irska.

„Proti české reprezentaci jsme předvedli jen padesát procent potenciálu, který v sobě máme, byl o nás nejhorší výkon v kvalifikaci. V baráži to bude jiné. Uděláme vše proto, abychom na evropský šampionát postoupili," sliboval reprezentační záložník Kosova Valon Berisha hned jak se smířil s tím, že jeho tým se play off nevyhne.

„Při losování kvalifikace jsme byli vytaženi až z pátého koše, teď ale ještě pořád hrajeme o postup," připomínal švýcarský kouč Bernard Challandes, jaký fotbalový progres Kosovo v kvalifikaci udělalo.

I český kouč ve službách slovenské reprezentace Pavel Hapal věří, že jeho mužstvo je schopno play off zvládnout.

„Viděli jsme Iry v zápase proti Dánsku, nepodařilo se jim přes něj postoupit. Odehráli ale dobrý duel, silní byli hlavně v závěru," připomínal Hapal, že to ale nebude vůbec snadné, i když v semifinále hrají jeho svěřenci s Iry doma.

Pokud je porazí, ve finále se střetnou s Bosnou a Hercegovinou, nebo Severním Irskem. Finále by ale hráli venku.

🏆 2⃣0⃣ TEAMS CONFIRMED FOR #EURO2020! 🥳



𝘑𝘶𝘴𝘵 4 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯... pic.twitter.com/0q4MWFxLJA — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 19, 2019

Los, resp. rozdělení mužstev do šesti skupin proběhne příští sobotu v Bukurešti, ale je dost dobře možné, že po skončení play off může dojít 1. dubna 2020 ke změnám a přelosování.

To proto, že kupříkladu Maďarsko by v případě postupu muselo hrát ve skupině F, Rumunsko ve skupině C, Irsko ve skupině E a Skotsko ve skupině D.

Do hry mohou vstoupit i politické aspekty.

Šampionát, který začíná prvním zápasem v Římě 12. června příštího roku, se bude hrát ve dvanácti městech jedenácti zemí.