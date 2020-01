Program české fotbalové reprezentace na první polovinu roku, který vyvrcholí startem na evropském šampionátu, je tak už kompletní.

Po březnové zastávce v USA vyplněné zápasy s Mexikem v Charlotte a Hondurasem v Miami se národní tým střetne nejprve v rámci italského soustředění s domácí squadrou, příprava vyvrcholí 7. června v tuzemsku posledním přípravným testem před odletem na Ostrovy proti Rakousku.

Jarní program české fotbalové reprezentace: 26. března 2020 (Charlotte/USA): Česko – Mexiko 29. března 2020 (Miami/USA): Česko – Honduras 4. června 2020 (Boloňa/Itálie): Itálie – Česko 7. června 2020 (Praha-Eden): Česko – Rakousko

„Program jsme chtěli mít kompletní co nejdříve, abychom před mistrovstvím Evropy mohli pro tým vytvořit co nejlepší podmínky," pochvaloval si první muž českého fotbalu Martin Malík, když byly oba zápasy na americkém kontinentu stvrzeny.

"Jsem moc rád, protože za tím bylo hodně práce a složitých vyjednávání. Zajímavé to nemusí být jen ze sportovního hlediska, ale určitá příležitost to může být také pro naše komerční partnery," přidal Malík.

„Nebylo to skutečně nic jednoduchého, protože do hry vstupovala spousta faktorů. I proto se jednání malinko vlekla. Finální podoba je ale pro národní tým ideální," potvrzoval manažer reprezentace Libor Sionko, že i lidé kolem reprezentace jsou spokojeni.

„Trenér přišel s požadavkem, že se chce utkat se soupeři vymykajícími se evropskému stylu, což jak Mexiko, tak Honduras splňuje. Oba týmy praktikují trochu jiný fotbal, než s jakým se měl náš národní tým v poslední době setkávat. Bude to určitě zajímavá konfrontace, při které získáme i spoustu dat o našich hráčích."

Trenérovi Šilhavému se pochopitelně hodně zamlouvá konfrontace s Mexikem.

„Vždyť mexický tým postoupil na posledních sedmi šampionátech pokaždé ze základní skupiny, před dvěma lety na mistrovství v Rusku porazil i Německo."

Do šampionátu vstoupí český tým 15. června v Glasgow soubojem s vítězem play off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael. Na stejném místě se 19. června střetnou s Chorvatskem a základní skupinu D uzavřou na londýnském stadionu Wembley 23. června proti domácí Anglii.