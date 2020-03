"Jsme v kontaktu s odpovědnými mezinárodními organizacemi i úřady jednotlivých zemí a zatím není jediný důvod, abychom v naplánované termínové listině něco měnili," citovala agentura Reuters prohlášení UEFA, jejíž výkonný výbor dnes zasedá v Amsterodamu.

Na něm se bude situací v Evropě dále zabývat, protože Euro sice odstartuje až 12. června, ale blíží se baráž o poslední volná místa na šampionátu. Semifinále play off, ve kterém je mimo jiné i Slovensko s českým trenérem Pavlem Hapalem, jsou naplánovaná na 26. března a finále na 31. března.

Nákaza koronavirem vypukla loni v prosinci v Číně, odkud se postupně rozšířila. Z evropských zemí je nejvíc zasažená Itálie, kde se zatím objevilo přes 800 případů nákazy a nemoci podlehlo 21 lidí. Celosvětové se nakazilo téměř 90 tisíc lidí a téměř tři tisíce zemřely.

V kvůli obavám z dalšího šíření zrušena řada velkých akcí. V Itálii, která je na tom z evropských zemí nejhůř, bylo mimo jiné odloženo šest zápasů fotbalové Serie A včetně duelu Juventusu s Interem Milán, ve Švýcarsku byl o uplynulém víkendu odložen kompletní program první a druhé ligy.

Mezinárodní zápasy by nákaza zatím ovlivnit neměla, nicméně předseda světové fotbalové federace Gianni Infantino připustil, že to ještě může nastat podle dalšího průběhu šíření koronaviru. "Doufám, že se to nestane, ale nic nelze vyloučit. Navíc nejde zakázat všechny zápasy, protože situace v každé zemi je jiná," prohlásil. "Musíme ale situaci pozorně sledovat, protože zdraví lidí je přednější než jakýkoli fotbalový zápas. Proto doufám, že situace se co nejdříve začne zlepšovat," dodal.