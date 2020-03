Fanoušci Juventusu o fotbal přijdou, jejich borci jdou do karantény...

Kvůli šíření koronaviru se tento týden odehrály osmifinálové odvety Ligy mistrů Valencie - Bergamo a PSG - Dortmund bez diváků. Příští týden se takto mají uskutečnit i duely Barcelona - Neapol a Bayern Mnichov - Chelsea.

Naopak nedojde na souboje Manchester City - Real Madrid a Juventus Turín - Lyon. Real i Juventus musí do karantény. Jeden z basketbalistů Realu měl pozitivní test na koronavirus a to samé se přihodilo i fotbalovému obránci Juventusu Danielu Ruganiovi. V karanténě je rovněž Inter Milán, který v neděli s turínským celkem hrál.

Zápas PSG s Dortmundem se hrál kvůli koronaviru bez diváků

Handout, Reuters

Právě dnešní úvodní osmifinálový duel Evropské ligy Inter - Getafe stejně jako souboj Sevilla - AS Řím UEFA ve středu odložila. Bez diváků se uskuteční zápasy Olympiakos Pireus - Wolverhampton a Linec - Manchester United. Naopak příští týden v Basileji se nesmí hrát ani za zavřenými dveřmi odveta mezi domácím týmem a Frankfurtem.

Onemocnění COVID-19 významně narušilo také chod domácích soutěží po celé Evropě. Ve francouzské a německé soutěži se bude pokračovat bez diváků, ve Španělsku se následující dvě kola neuskuteční a v Itálii se nesmí hrát minimálně do 3. dubna. Podle deníku The Times se před prázdným hledištěm začne hrát i anglická Premier League. V České republice Ligová fotbalová asociace až do odvolání nouzového stavu odložila všechny zápasy první a druhé ligy.