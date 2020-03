Mimořádná doba přináší mimořádná opatření. Fotbal zatím nechce navzdory pandemii koronaviru žádnou soutěž rušit. Proto bylo letošní EURO odloženo poprvé v historii, která se datuje od roku 1960... Odklad šampionátu o jeden rok dává prostor ligové a pohárové soutěže dokončit. Čeští reprezentanti, kteří se na ME znovu probojovali, rozhodnutí UEFA považují z možných alternativ jako nejlepší.

Zdraví je přednější než sport, shodují se všichni členové národního týmu. Pevně doufají, že se vše brzy podaří zvládnout a pak přijde čas taky na fotbal.

„UEFA rozhodla v danou chvíli nejrozumněji, jak mohla. Žádné náhradní řešení samozřejmě není ideální, ale v ideálním světě se nyní jednoduše nenacházíme," reaguje záložník Bořek Dočkal pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý o odložení EURO

FAČR

„Z mého úhlu pohledu jediné logické řešení vzhledem k aktuální situaci ve světě i ve sportu. Fotbal je až daleko vzadu na seznamu priorit a úkolů, které teď před sebou všichni máme," shoduje se s ním brankář Tomáš Koubek.

Fotbalisté jsou teď odkázáni na individuální přípravu, společné tréninky jsou zrušeny.

Teď jsou jiné a důležitější výzvy

„Samozřejmě se těším na tradiční tréninkový rytmus, a hlavně pak na zápasy před fanoušky, proto koneckonců všichni fotbal hrajeme. Ale teď máme před sebou jiné a důležitější výzvy," zdůrazňuje Dočkal.

Předseda FAČR Martin Malík o přeloženém EURO

FAČR

Všichni doufají, že aspoň ligové soutěže bude možné na jaře dokončit.

„Budu samozřejmě strašně rád, pokud se fotbal na všech úrovních znovu rozběhne. Bude to totiž znamení, že se svět vrátil do normálu. Do té doby je třeba respektovat pokyny a být obezřetní a ohleduplní ke svému okolí," přidává se legionář Koubek z Německa.

„Sport přijde na řadu teprve v momentě, kdy se život vrátí do normálních kolejí. A k tomu musí svou ohleduplností a chováním přispět každý z nás," apeluje Dočkal, kapitán Sparty.