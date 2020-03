Byl jste účastníkem klíčové videokonference UEFA. Jak konkrétně probíhala, jak bylo možné zasáhnout do diskuse?

Videokonference jsem se zúčastnil společně s předsedou a generálním sekretářem Řeckého fotbalového svazu. Byla od UEFA dobře technicky i obsahově připravena, řídil ji předseda Čeferin. Tématem byla pochopitelně současná situace, a hlavně ten nejpodstatnější návrh odložit EURO o rok, s efektem vytvořit termínový prostor v závěru letošní sezony pro dohrání národních lig a evropských pohárů. Podporu vyslovili zástupci některých silných svazů i několik členů výkonného výboru UEFA, ale jinak se k tomu přehnaně nediskutovalo. Návrh byl totiž dobře předjednán s ECA, EPFL i FIFPro a bylo zjevné, že má podporu všech 55 členských svazů, takže ho výkonný výbor UEFA mohl hned po videokonferenci obratem schválit. Druhým tématem byly dopady do termínových listin, některé úpravy v dalších reprezentačních kategoriích a avizovaná snaha dohrát Ligu mistrů a Evropskou ligu, k čemuž byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců UEFA, lig i klubů.

Považoval jste odložení EURO 2020 o rok jako jedinou průchodnou variantu, nebo bylo posunutí na letošní prosinec reálnou alternativou?

Prakticky ano. Poté, co UEFA předjednala s FIFA odklad Mistrovství světa klubů z června 2021 na jiný termín a CONMEBOL odložil Copa América z letoška také na příští rok, prosinec se stal mrtvou variantou a nikdo ho ani nenavrhoval.

V českém fotbale se skloňuje magické datum 9. května, kdy by se mělo začít nejpozději hrát, aby bylo možné sezonu dokončit. Lze toto datum zevšeobecnit na celou Evropu?

Určitě ne. Situace a přijatá opatření v každé zemi se vyvíjí jinak, každá liga má navíc svůj formát, různý počet klubů i zbývajících neodehraných zápasů, takže takzvané „rozhodné datum" má každá země jiné.

UEFA dala pokyn, aby se vzhledem k příští pohárové sezoně dohrály domácí ligové soutěže ideálně do konce června. Je to reálné?

Dohrání v kompletním formátu je z pohledu fotbalu ideální varianta, na kterou bude fotbal všude čekat do poslední možné chvíle. Bohužel se nacházíme v mimořádné situaci a je otázka, co boj na ochranu zdraví a životů reálně umožní v oblasti nejen fotbalu a sportu, ale zejména ekonomiky a osobních svobod. Věřme, že návrat k normálu bude co nejrychlejší, a to v zájmu všech.

Objevují se různé varianty, jak aspoň ve zkráceném režimu dohrát Ligu mistrů a Evropskou ligu. Myslíte, že je reálné třeba Final Four?

Nechci suplovat odborníky z pracovní skupiny UEFA a už vůbec spekulovat o dohrání či formátu, vždyť Liga mistrů nevstoupila ještě ani do čtvrtfinále. Bude totiž záležet na situaci v klubech, ale především v jednotlivých zemích, a to včetně cestování.

Česká jednadvacítka měla koncem března hrát důležitý zápas právě v Řecku, také kvalifikace všech juniorských a mládežnických kategorií jsou ovšem zastaveny. Co s nimi?

Na zápas jednadvacítek na Krétě jsem se pochopitelně původně chystal... Náhradní termíny ještě nejsou určeny, UEFA je posoudí podle vývoje situace v koordinaci s konkrétními fotbalovými svazy.

Řecká liga stačila odehrát 26 kol. Kolik jich ještě zbývá a jaké varianty jsou nachystané?

Řecká liga má 14 týmů, takže 26 kol je přesně základní část. Zbývá odehrát nadstavbu, což je nejlepších 6 klubů o titul a evropské poháry dvoukolově každý s každým, už je i rozlosovaná. Osm zbývajících klubů bude hrát o záchranu. Z rozhodnutí vlády ale mají všechny sporty zakázáno trénovat, zatím s výjimkou reprezentantů připravujících se na OH v Tokiu, dokud MOV nesáhne k posunu. Čeká se tedy na dosud neznámé datum možnosti začít znovu trénovat. K tomu je třeba připočítat ještě dva týdny na trénink, než by šlo odehrát první zápas. Liga proto interně pracuje s několika variantami, čeká se i na rozhodnutí UEFA ohledně Evropské ligy, protože Olympiakos je v rozehraném osmifinále. Vše je ale odvislé od vývoje v Řecku a přijatých omezení, která se stále zpřísňují.

Jaký je stav Eveangelose Marinakise, majitele Olympiakosu? Oznámil, že se nakazil koronavirem a Arsenal po vzájemném duelu v EL musel do izolace.

Šel hned disciplinovaně do karantény a celé mužstvo se nechalo testovat s negativním výsledkem.