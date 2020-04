Ještě mají čas. UEFA dala dvanácti městům, která po přeložení evropského fotbalového šampionátu na příští rok zůstala samozřejmě městy pořadatelskými, termín do 30. dubna. Do té doby ovšem musí deklarovat, že jsou i za rok ochotné a schopné přidělené zápasy uspořádat a přidat i požadované vládní záruky. Osm měst už tak učinilo, některá se dokonce nabídla, že na jejich stadionech může uskutečnit i víc utkání, kdyby snad některé jiné pořadatelské město vypadlo.

Platiniho nápad, aby šedesáté výročí od prvního evropského šampionátu oslavil fotbal na starém kontinentu mistrovstvím, které se bude konat ve dvanácti městech dvanácti zemí, způsobuje jeho nástupcům ve vedení UEFA problémy i nyní, kdy bylo EURO 2020 odloženo na příští rok.

„Ta myšlenka si mi vůbec nelíbí. Cestovat z jedné země do druhé, trávit přesunem třeba i osm hodin, to nedává smysl. Není to vhodné ani pro účastnické týmy, ani pro fanoušky," netajil se odmítavým postojem Aleksander Čerferin hned poté, co byl zvolen novým předsedou UEFA. Teď, kdy pandemie koronovariu zasáhla celou Evropu a přinutila generalitu evropského fotbalu k přesunutí šampionátu na příští rok, má k odmítavému postoji hned o několik důvodů víc.

Prezident UEFA Aleksander Čeferin šampionát pořádaný ve dvanácti městech zdědil po svém předchůdci. Sám témto scénářem není nadšený.

Nic platné to není, EURO se uskuteční podle předem nachystaného scénáře. Ve dvanácti městech dvanácti zemí, protože do příprav bylo vloženo až příliš mnoho peněz, než aby se scénář měnil. Ledaže by se některé město práva pořádat šampionátové zápasy zřeklo, nebo nedostalo od vlády své země požadovanou garanci.

„Pak by se nejspíš tyto zápasy přesunuly do jiného města v jiné zemi. V žádném případě ovšem nepočítáme s tím, že by se o pořadatelských městech rozhodovalo znovu, nebo že bychom snad prováděli dodatečný výběr města, které určenou dvanáctku doplní," potvrdila UEFA, že itinerář pro příští rok zůstává stejný, jako byl pro rok letošní.

Z tuctu měst vybraných proto EURO jich už osm potvrdilo, že chtějí šampionát pořádat i za rok a přidalo i požadované garance. Na definitivní vyjádření zbývajících měst se čeká.

Jak tedy vypadá momentální stav?

PETROHRAD (Rusko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno čtvrtfinále

Petrohrad se ozval jako první s tím, že zůstává hostitelským městem i nadále a přiložil i záruku vlády. „Nabízeli jsme pomoc už v době, kdy se uvažovalo o možnosti opustit nachystaný scénář a uspořádat EURO v roce 2020 v jedné zemi, teď pomoc nabízíme zase. Petrohrad je připraven stát se dějištěm většího počtu zápasů než mu byly zatím svěřeny," prohlásil místopředseda vlády Dmitrij Nikolajevič Černyšenko.

Petrohradská aréna na břehu Něvského zálivu se stane příští rok jedním z hlavních měst evropského fotbalu. Nejdřív by v ní mělo 29. května proběhnout finále Ligy mistrů, na 12. června je plánován zápas evropského šampionátu mezi domácím Ruskem a Belgií.

STAV: na EURO připraven, vládní záruky potvrzeny

BAKU (Ázerbájdžán) Tři zápasy skupinové fáze, jedno čtvrtfinále

Olympijský stadion v Baku.

Hned po Petrohradu poslalo své stvrzující ano hlavní město Ázerbájdžánu. A na jeho zájmu nice nezměnilo, že ázerbájdžánská reprezentace už nemá sebemenší šanci se na šampionát kvalifikovat. „Naše země již opakovaně prokázala, že je schopna uspořádat na nejvyšší úrovni nejrůznější mezinárodní sportovní soutěže, fotbal nevyjímaje," připomněl místopředseda Ázerbajdžánské fotbalově asociace Vadif Sadykhov kupříkladu finále Evropské ligy, které se na Olympijském stadionu v Baku konalo loni. „Nebude pro nás nikterak obtížné hostit všech šest zápasů skupiny. Pokud nám je UEFA svěří, bude to jen další důkaz důvěry v Ázerbájdžán."

STAV: na EURO připraveno, vládní záruky potvrzeny, uchází se o větší počet zápasů.

BUKUREŠŤ (Rumunsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

V Rumunsku nejsou příliš spokojeni, že by se na jejich Národním stadionu měly odehrát jen čtyři zápasy. „Vedeme s UEFA dialog, abychom jich mohli hostit víc. Jsme na to připraveni, stejně jako jsme připraveni, že příští rok uspořádáme závěrečný turnaj evropský šampionát hráčů do 19 let," potvrdit prezident Rumunské fotbalové federace Razlan Burlyan.

STAV: na EURO připravena, vládní záruky potvrzeny, uchází se o větší počet zápasů.

BUDAPEŠŤ (Maďarsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

Stadion Ference Puskáse v Budapešti

Velkolepá Puskás aréna byla v Budapešti dokončena teprve před půl rokem, ale protože byla postavena speciálně pro EURO, Maďarsko okamžitě hlásilo, že její hlavní město hostitelským městem zůstává i pro rok 2021 a vláda připravenost garantuje. Zvláště, když do Puskas areny nebyly plánovány na příští rok zatím žádné sportovní ani kulturní akce.

STAV: na EURO připravena, vládní záruky potvrzeny

KODAŇ (Dánsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

Rovněž Dánsko svůj zájem potvrdilo, ovšem s jedním ale... „„Jsme připraveni hostit mistrovství Evropy v roce 2021, ale můžeme to udělat pouze s podporou našich obchodních partnerů. Jsem si ovšem jistý, že ji mít budeme," uvedl předseda Dánské fotbalové unie Jesper Möller ve společném prohlášení unie a kodaňského magistrátu. V dánském hlavním městě by se měly konat v příštím roce dvě velké sportovní událostí. Nejdřív by se měly odehrát zápasy mistrovství Evropy, 2. července by v Kodani měla startovat cyklistická Tour de France.

STAV: na EURO připravena, vládní záruky potvrzeny

DUBLIN (Irsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

Nad pořadatelstvím Dublinu se na konci loňského roku vznášela nejistota, protože Irská fotbalová asociace se dostala do vážných finančních problémů. V lednu dokonce došlo ke společné schůzce s delegací UEFA, na které se otevřeně mluvilo o případném riziku, které z toho plyne. Odklad šampionátu o rok proto Irsko uvítalo, neboť finanční potíže by měly být do té doby zažehnány. Navíc v roce 2021 bude Fotbalová asociace Irska slavit sté výročí svého založení, což je o důvod víc, aby se šampionátu nezřekla. A to přesto, že její reprezentační tým nemá účast na EURO jistou, protože musí absolvovat baráž se Slovenskem a v případě postupu ještě duel s vítězem zápas Bosna - Severní Irsko. „Těšíme se na mistrovství a zveme celou Evropu k nám do Dublinu," i tak hlásí vedení irského fotbalu.

STAV: na EURO připraven, vládní záruky potvrzeny

GLASGOW (Skotsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

Ani Skotsko zatím nemá jistotu, že si jeho reprezentace na evropském šampionátu zahraje. Musí ještě zvládnout domácí zápas play off proti týmu Izraele a poté obstát v konfrontaci s vítězem druhé dvojice tvořené Norskem a Srbskem, aby se poprvé od roku 1996 kvalifikovala na EURO. Skotská fotbalová asociace však nemá podobné finanční problémy jako Irsko, minulý měsíc uvolnila půl milionu liber jako pomoc klubům, které se v přerušených soutěžích ocitly ve finančních těžkostech. Své ano už Skotové řekli, musí ovšem přidat ještě vládní garanci. V Hampden Parku bude hrát dva zápasy česká reprezentace - nejprve se soupeřem, jenž vzejde z baráže, poté s Chorvatskem.

STAV: na EURO připraven

LONDÝN (Anglie) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále, dvě semifinále a finále

Kamenný Bobby Moore před Wembley v Londýně si na finále EURO počká o rok déle...

Nemyslitelné, aby se Londýn zřekl možnosti hostit ve Wembley sedm zápasů evropského šampionátu včetně finále. I česká reprezentace by ostatně měla ve fotbalovém chrámu hrát zápas s domácím týmem. Londýnský starosta Sadik Khan se na téma Londýn a mistrovství Evropy zatím odmítá vyjadřovat. „Teď jde o životy, zdraví a bezpečnost lidí. Fotbal není momentálně až tak důležitý," prohlásil, ale proti se určitě nepostaví. Vyřešena byla kolize s fotbalovým mistrovství Evropy žen, které bylo přesunuto do roku 2022, teď ale ještě musí být vyřešeny přesuny hudebních koncertů, které byly nasmlouvány do Wembley na červen a červenec příštího roku.

STAV: na EURO připraven

AMSTERDAM (Nizozemsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

Amsterdamska Johan Cruyff Arena

Johan Cryuff Arena v Amsterdamu bude v příštím roce slavit čtvrtstoletí od svého otevření a lepší dárek k chystaným oslavám dostat nemohla. „Už když se objevily úvahy o přeložení šampionátu na rok 2021, zaškrtl jsem v kalendáři žlutou tužkou všechny čtyři zápasy, které budeme pořádat," potvrdil ředitel arény Henk Markerink, že ho odklad nijak nezaskočil. Musí sice vyřešit termínovou kolizi s několika koncerty, které se mají v červnu na stadionu konat, ale to prý problém nepředstavuje, protože s hudebníky už je na nových termínech předběžně domluvený. Fotbalová asociace Nizozemska už rovněž potvrdila, že Amsterdam bude čtyři zápasy hostit, potřebné garance jsou jen formalitou.

STAV: na EURO připraven

MNICHOV (Německo) Tři zápasy skupinové fáze, jedno čtvrtfinále

Allianz Aréna v Mnichově

Allianz Arena je samozřejmě připravena, Německý fotbalový svaz pochopitelně také, záležet ovšem bude na souhlasu bavorské vlády. Rovnováha v bavorském parlamentu se při volbách před osmnácti měsíci změnila, neboť značnou část křesel získala Strana zelených. A ta údajně není vzhledem k současné situaci příliš nakloněna myšlence, aby se do Mnichova příští rok sjížděli fanoušci z různých koutů Evropy. Proto se na stanovisko vlády a její garance stále čeká.

STAV: vyčkává se

ŘÍM (Itálie) Tři zápasy skupinové fáze včetně zahajovacího utkání, jedno čtvrtfinále

Stadio Olimpico v Římě.

Řím a španělské Bilbao, to je v tuto chvíli největší nejistota. Obě země totiž zasáhla koronavirová pandemie nejsilněji a je otázkou, jaký dopad na ně bude mít ve chvíli, až se život vrátí zase do normálu. Ekonomické následky mohou být tak silné, že obě města hostitelské role vzdají. Ostatně, zahraniční média na toto téma už nyní spekulují a odvolávají se přitom na své důvěryhodné zdroje. Virginia Raggiová, která je první starostkou Říma v celé jeho historii, přivítala rozhodnutí UEFA odložit evropský šampionát o rok. „Šlo o nevyhnutelné rozhodnutí. Nechceme ohrožovat evropský fotbal. Jsem si jistá, že v roce 2021 bude mistrovství Evropy nezapomenutelnou událostí pro Řím, Itálii a celou Evropu," napsala na Twitteru jednačtyřicetiletá právnička hned, jakmile UEFA oznámila, že se EURO odkládá. Jenže to ještě netušila, s jakou intenzitou její zemi koronavirová pandemie zasáhne, kolik lidských životů si vyžádá a jaké důsledky bude mít.

STAV: pochybnosti

BILBAO (Španělsko) Tři zápasy skupinové fáze, jedno osmifinále

Zatím rovněž velká neznámá, i když Španělsko posedlé fotbalem nepřipouští, že by EURO v příštím roce nehostilo. Jenže země je momentálně zasažena koronavirovou pandemií nejvíc ze všech evropských států, takže úřady vyčkávají. Vedení Španělské fotbalové federace je však optimistické a věří, že do 30. dubna obě vlády vyjádří souhlas. „Nevidím v tom problém. Příští rok už budou lidé zase chodit na stadiony, jako tomu bylo před pár měsíci. Za rok se situace zlepší a v Bilbau se zápasy evropského šampionátu uskuteční," nechal se slyšet jeden z členů nejvyššího vedení španělského fotbalu Pablo Garcia Cuervo.

STAV: pochybnosti