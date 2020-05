Kdyby nebylo světové pandemie koronaviru, tak by již tento měsíc začalo soustředění před mistrovstvím Evropy.

„Ani mi neříkejte... Zdraví je přednější a všem opatřením rozumím, že jsou nutná, ale stejně se mi o tom těžko mluví. Když se na náš tým podívám, tak jednotliví hráči byli ve formě, byli jsme dobře poskládaní, do toho podzimní euforie," vypočítává Ondřej Čelůstka v rozhovoru pro web FAČR.

„Všechno bylo dobře naladěné. Ale nedá se nic dělat, holt musíme počkat ještě rok. Za sebe každopádně můžu říct, že jsem se strašně těšil. I na přípravné zápasy, protože jsme měli hrát ve Spojených státech a potom v Itálii, kde jsem působil a kde fotbal zbožňují," uvědomuje si, o co přichází.

🎙 „Loňský rok byl v repre velice vydařený a můžu říct, že tohle období řadím mezi ta nejhezčí. Věřím, že těch let ještě přibude víc,“ říká obránce Ondřej Čelůstka 💪⚡ pic.twitter.com/4XoUjRoRt1 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 2, 2020

Navíc ho čeká první mistrovství Evropy v kariéře.

„Doufám, že se nic mimořádného nestane a za rok na EURO opravdu pojedu. Prostě musíme vydržet ještě rok, což je ve fotbale dlouhá doba. Může se stát spousta věcí včetně zranění. Ale buďme optimisti a věřme, že bude všechno v pořádku a že co nejvíc z nás bude ve formě," přeje si Čelůstka.

Nejhezčí období v kariéře

V české reprezentaci každopádně zažívá nejhezčí období v kariéře. „Ano, v mládežnických reprezentacích jsem zažil dobré roky, ale teď v áčku to byl jednoznačně nejlepší rok. Všechno přebíjí postup na mistrovství Evropy," souhlasí.

Důležité pro něj je, že má v národním týmu silnější pozici než dřív.

„Je příjemné, že jsem byl u všech zápasů a že cítím důvěru trenéra. Člověk se díky tomu cítí silnější v kramflecích a na výkonech to může být znát. No a ve finále se nám podařilo to nejdůležitější - postup na EURO," libuje si.

Turci byli suverénní

V době koronaviru zůstal v Turecku, kde působí v Antalyasporu.

„Do půlky března byli Turci suverénní. Jinde už se ani nehrál fotbal, ale tady pořád ještě ano. Brali nákazu jenom jako nějakou chřipku. Ale pak zjistili, že to taková legrace nebude," kroutí Čelůstka hlavou.

Ondřej Čelůstka během tréninku reprezentace před zápasy s Anglií a Severním Irskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Makat zatím musí jen sám. „Trénujeme individuálně, před kamerou s kondičním trenérem. A taky dostáváme běžecký plán. Za týden už bychom se měli sejít ke společnému tréninku."

V polovině června by pak mohl pokračovat v zastavené turecké lize a domácím poháru.

„Nás čeká ještě devět nebo deset zápasů - podle toho, jak se nám bude dařit v poháru, ve kterém jsme postoupili do semifinále. Hrát by se mělo stejně jako jinde systémem středa - sobota - středa, což znamená, že by se sezona mohla dohrát do konce července. Když všechno půjde dobře," avizuje Čelůstka pro fotbal.cz.