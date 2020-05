Šampionát se má při příležitosti 60. výročí hrát poprvé ve dvanácti městech ve 12 zemích po celém kontinentu, uskutečnit by se měl od 11. června do 11. července. Předseda UEFA Aleksander Čeferin ale minulý týden připustil, že by se mohl počet hostitelů snížit, pokud by v některých zemích nebyly podmínky příznivé.

Podle původních plánů mají zápasy hostit Londýn, Mnichov, Řím, Baku, Petrohrad, Budapešť, Bukurešť, Amsterodam, Bilbao, Glasgow, Dublin a Kodaň. Čeferin minulý týden naznačil, že u tří měst zůstává zatím otazník. Podle informací médií je jedním z nich španělské Bilbao. Konečné rozhodnutí by mělo padnout právě na zasedání výkonného výboru UEFA.