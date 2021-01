Nejpozději v první polovině března má padnout definitivní rozhodnutí, v jakém režimu, kde a v kolika zemích se uskuteční evropský fotbalový šampionát přeložený z loňského roku do roku letošního, generální ředitel mnichovského Bayernu Karl-Heinz Rummenigge však naznačil, co se momentálně děje v zákulisí UEFA. V rozhovoru pro Münchner Merkur TZ prohlásil, že EURO 2020 se nejspíš neuskuteční ve dvanácti zemích, ale jen v jedné.

Wembley by mělo hostit semifinále a finále evriopúského šampionátu.

„Nesmíme zapomínat, že myšlenka uspořádat turnaj ve dvanácti zemích vznikla ještě v době, kdy koronavirus neexistoval. Proto také nápad, aby se fotbalový šampionát hrál po celé Evropě," připomněl Rummenigge, proč má EURO pořádat tucet měst - Londýn, Glasgow, Dublin, Bilbao, Řím, Mnichov, Amsterdam, Kodaň, Budapešť, Bukurešť, Baku a Petrohrad.

„Teď ale vím, že prezident UEFA Aleksander Čeferin je vzhledem ke koroně nesmírně opatrný a přemýšlí, zda by v současné situaci nebylo smysluplnější hrát turnaj jen v jedné zemi. Samozřejmě se všemi potřebnými a patřičnými hygienickým opatřeními," naznačila legenda německého fotbalu něco z informací, které se v kuloárech UEFA dozvěděl.

Už minulý týden navrhl prezident švýcarské fotbalové asociace Dominique Blanc, aby se EURO konalo výlučně jen v Rusku, Německu nebo Londýně.

„V příštích týdnech musí UEFA rozhodnout, jak a kde by se měl turnaj konat, což nebude snadné. Ale jak jsem měl možnost Čeferina poznat, přistoupí ke konečnému verdiktu moudře a po pečlivém zvážení," přidal K.H. Rummenigge.

Jisté je jedno - UEFA nemá v úmyslu EURO zrušit především vzhledem k obrovským finančním ztrátám, jimž by musela čelit.

Jenže v době pokračující koronavirové pandemie musí zvážit a rozhodnout, zda je reálné pořádat závěrečný turnaj skutečně ve dvanácti zemích, jak bylo původně plánováno.

Dvanáct hostitelských měst ovšem vyjádřilo přání a vůli pokračovat podle původního plánu a zápasy mistrovství Evropy uspořádat. Z toho plynou obavy, že by se po zredukování počtu pořadatelských měst, nebo dokonce přesunutí šampionátu do jedné země, mohly rozběhnout soudní spory, které by stály UEFA miliony.

Konečný verdikt má UEFA vynést do poloviny března, přičemž pro turnaj, jenž se uskuteční od 11. června do 11. července, je připraveno několik alternativ. V řadě z nich je preferován přesun mistrovství Evropy jen do jedné země, stejně jako scénář hrát zápasy bez přítomnosti diváků nebo jen s velice omezeným počtem fanoušků na stadionu.

Česká fotbalová reprezentace by měla hrát podle původního a stále platného scénáře zápasy základní skupiny, v níž se ocitla ve společnosti Anglie, Chorvatska a Skotska, v Glasgowě a Londýně.

"Chystáme se skutečně na původní variantu s dvanácti městy," potvrdil její mluvčí Petr Šedivý. "Například basecamp, ve kterém během mistrovství budeme bydlet a chystat se na zápasy, v našich plánech zůstal v Edinburghu. V tuto chvíli už řešíme detaily spojené s koronavirovými opatřeními a další body. Pokud by UEFA formát turnaje jakkoliv změnila, zareagovali bychom na to, ale nyní přípravy neměníme."