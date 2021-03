„Důvod je pragmatický. Británie je ze všech evropských zemí v očkování populace proti covidu nejdál. Proto existuje reálný předpoklad, že by v případě konání šampionátu na Ostrovech mohly být stadiony zaplněny diváky z padesáti procent," vysvětlil probírané úvahy Duka.

Vedení UEFA sice dál stojí na svém a ujišťuje, že na harmonogramu dohodnutém loni v létě se nic nemění. EURO by mělo proběhnout ve dvanácti evropských městech, jak se od začátku plánovalo. Nicméně definitivní verdikt by měl po několika odkladech zaznít až začátkem dubna.

Člen výkonného výboru UEFA Armand Duka.

„Do zahájení šampionátu zbývají ještě pomalu čtyři měsíce, takže uvidíme, zda a jak se situace kolem koronaviru v Evropě změní. Pokud ke změně k lepšímu nedojde, zůstává tu možnost uspořádat EURO v Anglii," rozvíjel informace ze zákulisního rokování UEFA člen výkonného výboru Duka. V Anglii pochopitelně vyvolala jeho slova okamžitou reakci.

„EURO se nemůže uskutečnit v podobě, jakou si UEFA představuje a v jaké by ho chtěla zrealizovat. Je to směšná představa, protože i za čtyři měsíce bude každé země s očkováním v jiném stadiu. Nastal by chaos. Byl by to hazard. Premiér by měl nabídnout UEFA, že Británie je připravena stát se hostitelem šampionátu," prohlásil konzervativní poslanec Julian Knight, předseda parlamentního výboru pro sport.

V Anglii by se měli postupně vracet fanoušci na tribuny fotbalových stadionů. Od 17. května by jich kupříkladu do Wembley mohlo deset tisíc, což je kvóta schválená i pro další stadiony s kapacitou nad 16 tisíc návštěvníků.

Oficiální míč mistrovství Evropy 2020 se jmenuje Uniforia.

Britský premiér Boris Johnson ovšem avizoval, že na základě čtyřkolového procesu uvolňování a preventivnímu programu očkování mohou být do 21. června zrušena veškerá dosavadní platná opatření a omezení. V praxi by to mohlo znamenat, že Anglie sehraje zápasy ve skupině proti Chorvatsku (11. června) a Skotsku (18. června) před 10 000 diváky a duel s českou reprezentací 22. června ve Wembley už před plným stadionem. Devadesát tisíc fanoušků by mohlo shlédnout i semifinále a 11. července i finále.

Během mistrovství Evropy by se v Anglii mělo konat podle původního scénáře sedm zápasů včetně semifinále a finále.

Wembley Stadium, Londýn

Podle návrhu, který prozradil albánský funkcionář zasedající mezi generalitou evropského fotbalu, by jich ale mohlo být víc. „Máme dost velkých stadionů, abychom uspořádali celý šampionát," apeloval konzervativní poslanec Knight na Johnsonovu vládu.

„Nemáme zatím žádné indikace, že by si UEFA přála změnit podobu turnaje. Je to její soutěž a její záležitost. Máme samozřejmě skvělé stadiony i potřebnou infrastrukturu, takže na požádání jsme připraveni pomoci," reagoval na poslancovu výzvu premiérův mluvčí.