Historicky nejlepší střelec švédské fotbalové reprezentace Zlatan Ibrahimovic by se podle švédských médií mohl představit na letošním mistrovství Evropy ve fotbale. Devětatřicetiletý útočník AC Milán o návratu údajně už hovořil s trenérem Janem Anderssonem. Hvězda Serie A by do sestavy Tre Kronor mohla být nominována už příští týden.