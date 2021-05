Padesátiletý Southgate, který dovedl Anglii na posledním mistrovství světa ke čtvrtému místu, původně zvažoval uveřejnit už finální složení týmu. Při zdravotních potížích Jordana Hendersona či Harryho Maguirea a nadcházejícím účinkování tří anglických klubů ve finále Ligy mistrů a Evropské ligy (Chelsea, Manchester City, Manchester United) ale plán přehodnotil. Konečnou šestadvacítku oznámí do oficiální uzávěrky přihlášek 1. června.

"Myslím, že naše situace je komplikovanější než u jakéhokoliv jiného týmu. Z těch 33 hráčů teď bude 12 hrát finále Evropské ligy a Ligy mistrů. Potřebujeme víc času, abychom se lépe rozhodli," řekl Southgate BBC.

Celkem třicet aktuálně nominovaných hráčů působí v domácí Premier League. Výjimkami jsou jen duo záložníků Jude Bellingham a Jadon Sancho z Borussie Dortmund a obránce Kieran Trippier z mistrovského Atlética Madrid. Ze zvučných jmen ve výběru chybí Patrick Bamford, Eric Dier, James Maddison nebo brankář Nick Pope, který se léčí se zraněným kolenem. Po březnové absenci v kvalifikačních bojích o MS se naopak vrací liverpoolský obránce Alexander-Arnold.

"Když se podívám na naše čtyři pravé beky, vidím čtyři dobré fotbalisty. Navíc mohou hrát na více pozicích a na turnaji budou flexibilní hráči důležití. Stále ale nevíme, jaký systém bude nejlepší nebo jací hráči budou kvůli zranění k dispozici. Pořád máme hodně otazníků," uvedl Southgate.

Hlavním tahounem Anglie má být kanonýr Kane, u nějž se aktuálně přetřásá i možný odchod z Tottenhamu. "Nepotřebuji s ním mluvit, abych se ujistil, že je profesionál. On sám má letos s námi jediný cíl, a to vyhrát mistrovství Evropy. Vím, jak je to pro něj v této chvíli důležité. Co se ale děje v klubu, je jen mezi ním a Tottenhamem," řekl Southgate.

Angličané budou chtít na mistrovství Evropy napravit poslední vystoupení, kdy před pěti lety vypadli v osmifinále s Islandem. Ještě před vstupem do turnaje je čeká 2. června přípravný zápas s Rakouskem a o čtyři dny později další utkání s Rumunskem.