Nejde o procenta, ale spíše o promile. A to je ještě otázkou, kolik jich v souvislosti se spekulacemi, že by se šampionátový zápas mezi českou fotbalovou reprezentací a Chorvatskem nehrál ve skotském Glasgow, ale v jiném městě a jiné zemi, zůstává. „Komunikace ještě probíhá, ale handicapem je čas. Nedělejme si proto naděje,“ přiznal nový předseda českého fotbalu Petr Fousek, že pravděpodobnost změny dějiště střetnutí Šilhavého výběru s vicemistry světa je v tuto chvílí víceméně utopií.

Nešlo jen o českou iniciativu, ani Chorvatům nebyla a nejsou dvakrát po chutí přísná hygienická opatření a vládní nařízení panující ve Skotsku. V případě byť jen jediného pozitivního testu na covid by muselo do karantény celé mužstvo. A nehrálo by roli, zda by se jednalo o hráče nebo třeba kustoda.

Proto zrušený základní tábor české reprezentace v Edinburghu, proto společná iniciativa sehrát vzájemné utkání skupiny D jinde. Třeba v Budapešti nebo v Bukurešti ...

„UEFA má tyto záležitosti pevně nastavené, takže si nedělejme přílišné naděje," je fotbalový diplomat a nový předseda FAČR Petr Fousek skeptický k možnosti, že by k rošádě se změnou dějiště zápasu na poslední chvíli přece jen došlo. „I proto, že handicapem je čas."

Česká reprezentace už má ostatně náhradní plán připravený. Počítá v něm s tím, že k utkání s domácím Skotskem, které je na pořadu 14. června, poletí dva dny předem, k duelu s Chorvatskem, jež je naplánováno na 18. června do Glasgow, den předem.

Do Londýna, kde 22. června nastoupí proti Anglii, se bude přesouvat zase s dvoudenním předstihem. Po zápasech se bude okamžitě vracet do Prahy.

Petr Fousek v roli předsedy FAČR.

Jan Tauber/FAČR

„Logistika je samozřejmě nepříjemná, cestování také, ale doma je doma. Základní tábor v Praze má své výhody, takže jich zkusme využít," apeloval na trenéry i hráče Fousek už v Itálii, kde se s reprezentací sešel.

S generalitou UEFA zatím ekonomické záležitosti související se stornem základního tábora v Edinburghu i zvýšenými náklady zatím neřešil. Určitě ale na toto téma dojde, protože stejné požadavky vznesou i další reprezentace, které musely řešit náhradní varianty. Slováci, Poláci, Švédové...