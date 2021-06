Pravdou je, že ve srovnání s testem v Boloni proti italské squadře (0:4) ke zlepšení defenzívy v české reprezentaci došlo. I s Kalasovým přispěním. V prvním přípravném střetnutí před cestou na EURO nuceně absentoval a ve výpravě vznikl tudíž poprask.

„O nic vážného nešlo. Projevilo se nejspíš to, že jsme se vrátili zpátky do tréninkového procesu, takže jsem měl zatuhlý sval. Nastoupit proti Italům by byl risk, sval ale naštěstí povolil včas, takže jsem druhý zápas s Albánií už zvládl bez problémů celý," pousmál s osmadvacetiletý stoper humbuku, který jeho zranění vyvolalo.

Tomáš Kalas v dresu Bristolu.

bcfc.co.uk

Ostatně, právě proti Albánií v úterním večeru na pražské Letné Kalas potvrdil, že je na šampionát připravený a že s jeho návratem do sestavy by mohly a měly být potíže s chybující a vynechávající defenzívou zažehnány.

„Zlepšovat je ale pořád co. V defenzívě, stejně jako ve hře celého týmu. Když ale na sebe budeme tvrdí, když budeme zkoumat chyby, který jsme se dopustili, a napravíme je, bude to v dalších zápasech lepší. Vždyť i inkasovanému gólu od Albánců se dalo zabránit," vracel se Kalas k úterní generálce (3:1).

Pravdou je, že skutečnou sílu a kvalitu české reprezentace náležitě poodhalí až úvodní šampionátová konfrontace s domácím Skoty v pondělí v Hampden Parku v Glasgow.

„Složitý a těžký zápas. Výhodu budu mít v tom, že některé hráče soupeře znám, a tudíž i spoluhráčům budu moci poradit, jak na ně," dobře si uvědomuje obránce Bristolu, jak moc bude na úspěšném vstupu do turnaje záležet.

„Klíčové budou všechny zápasy ve skupině už vzhledem k tomu, že do osmifinále se dá postoupit i ze třetího místa. Proto se bude o postup hrát až do posledního utkání. Jisté ale je, že první utkání je přece jen specifické a mnohem víc klíčové než další střetnutí. Se třemi body by se nám dýchalo mnohem lépe. Nemluvě o tom, že výhra by naše mužstvo samozřejmě nakopla."

Proti rasismu se vyjádřili také hráči Walesu.

Twitter @Cymru

Po událostech v závěru střetnutí Evropské ligy mezi hráči Rangers a pražské Slavie a incidentu mezi domácím Glenem Kamarou a Ondřejem Kúdelou se přece jen s jistým napětím a nejistotou čeká, jak skotští fanoušci zareagují na návrat české reprezentace do Glasgow. A i na reakci Šilhavého svěřenců jsou na Ostrovech zvědavi poté, co v kvalifikačním střetnutí o postup na MS 2022 nepoklekli v Cardiffu proti Walesu na trávník a nectili tak ostrovní zvyklosti vyjadřující postoj k rasismu.

„Rasismus v české reprezentaci všichni odsuzujeme a nic na tom nemění, zda poklekneme či nikoli. Každý má právo na svůj úsudek a názor a je na něm, jak ho vyjádří, a jaký způsob zvolí. Neměli bychom hodnotit hráče podle toho, zda pokleknou či nikoli," dotkl se Tomáš Kalas před cestou do Skotska i citlivého téma, které vzhledem k působení na Ostrovech vnímá pochopitelně intenzivněji než mnozí jeho spoluhráči z reprezentace.

Zvlášť, když v posledních týdnech a měsících i v Anglii a Skotsku vzpomínané poklekávání na trávník před zápasy rozděluje nejen fotbalisty, ale i veřejnost.