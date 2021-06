O PANEVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU - „Kouzlo turnaje, který se konal v jednom, a v posledních letech maximálně ve dvou státech, je pryč. A byl by pryč i bez pandemie. Na předchozích turnajích vládla zákonitě úplně jiná atmosféra, protože fanoušci z celé Evropy se scházeli na jednom místě. Vládla tam atmosféra, interakce, vzájemné hecování. Teď se pro ně proměnil šampionát v noční můru. A totální. Zvláště v některých skupinách. Třeba takoví Švýcaři hrají jeden zápas v Baku, druhý v Římě, třetí zase v Baku. Problémy s obrovskými vzdálenostmi násobí starosti s letenkami, ubytováním, vstupenkami. Pro fanoušky prostě hrůza, takovýto formát turnaje pro ně určitě není. A přitom fotbal se hraje přece pro lidi. A do toho všeho ještě pandemie..."

Devětatřicetiletý poradce sportovního a technického úseku Chelsea Petr Čech, účastník čtyř evropských šampionátů, bude na letošním EURO působit jako ambasador Volkswagenu, automobilky zajišťující mobilitu turnaje. Zároveň na scénu vstoupí jako ambasador sportovní stanice O2 TV, ale i jako komentáror BBC, která ho pozvala do studia jako svého hosta na zápas české reprezentace s Chorvatskem.

O DOPADU PANDEMIE NA EURO - „Dopadne na celý turnaj. Na fanoušky, stejně jako na hráče. Osobně si třeba vůbec neumím představit, že bych žil dva týdny a třeba ještě déle v bublině, jen polehával a posedával na pokoji s knížkou či u počítače a maximálně tak poodešel na procházku před bránu hotelu, aby si sedl na čerstvý vzduch. Já, činorodý člověk, který jsem byl už jako hráč celý den aktivní a jsem aktivní pořád. Bude hodně záležet na tom, jakou zábavu budou schopny realizační týmy vytvořit v rámci bubliny, aby se hráči rozptýlili. Některým podobná izolace nevadí, jiní ji budou snášet těžko. Mužstva, která se s tím vyrovnají nejlépe, budou mít výhodu."

Petr Čech v bráně rezervy Chelsea během duelu s týmem Tottehamu U-23.

Chelsea FC, Twitter

O DIVÁCÍCH NA STADIONECH - „Další problém a dopad pandemie. Na některých stadionech fanoušci budou, na jiných ne, domácí příznivci budou za panujících opatření pochopitelně v převaze. Výhodně to tak bude pro reprezentační mužstva, které budou hrát doma a na podporu svých fanoušků se budou moci spolehnout."

O ČESKÉM TÝMU - „Ve skupině má dva týmy, které mohou dojít na šampionátu hodně daleko - domácí Angličany a vicemistry světa Chorvaty. Mužstvo je ale složené z hráčů majících za sebou úspěšnou sezonu. Součkovi s Coufalem se podařilo prosadit ve West Hamu do základní sestavy a byl to pro ně výborný rok, v závěru sezony se v Anglii prosazoval i Vydra, úspěšná sezona završená vítězstvím v lize to byla i pro slávisty. Tým je připravený dobře, takže věřím, že přípravu zúročí. Zvlášť, když si v kvalifikaci potvrdil, že i Anglie se dá porazit a že hrát lze i s Belgií, proti které podal výborný výkon. Výhodou navíc je, že česká reprezentace nebude k žádnému zápasu nastupovat jako favorit."

O POSTUPOVÝCH NADĚJÍCH ČECHŮ - „Hodně bude záležet hned na prvním utkání proti domácímu Skotsku. Kdyby se podařilo české reprezentaci vyhrát, dostali by hráči do dalších zápasů nový impuls, což by se mohlo promítnout do výsledků v zápasech s Chorvaty a Angličany. Z toho plyne, že v úvodním střetnutí musí zvítězit, protože možná by i tento bodový zisk mohl na postup ze skupiny stačit. Bude to ale těžká práce."

O ATMOSFÉŘE V HAMPDEN PARKU V GLASGOW - „Nemyslím, že by události kolem osmifinálové odvety Evropské ligy mezi Rangers a pražskou Slavií atmosféru nějakým způsobem ovlivnily. Stalo se to v zápase Rangers, týká se to proto spíše jen fanoušků Rangers. A na stadionu budou i příznivci jiných skotských klubů. Navíc záležitosti z klubů se do národních týmů většinou nepřelévají. Proto nepředpokládám, že by březnová kauza měla hrát v pondělí v Glasgow při utkání české reprezentace nějakou roli. Skotové sice nepřátelští budou, ale hlavně v tom, že budou chtít, aby jejich tým vyhrál a za vítězstvím ho budou tlačit a hnát. Pochopitelně že pro domácí mužstvo to bude velká výhoda, které bude chtít využít."

Che Adams (10) oslavuje se skotskými spoluhráči gól vstřelený Lucembursku.

Johanna Geron, Reuters

O AMBICÍCH ANGLIČANŮ - „Před každým šampionátem vládne v Anglii stejné očekávání. Reprezentace jde do turnaje s tím, že bude hrát on finále a vítězství v turnaji. Čekají to ostatně i fanoušci... Tentokrát má anglický tým výhodu v tom, že stejně jako v roce 1996 hraje doma. Program jim nahrává - zápasy ve skupině odehrají ve Wembley, kde se koná i semifinále a finále. Proto se Angličané mohou cítit jako na domácím mistrovství. Bude ovšem záležet na tom, jak se s očekáváním poperou, protože mužstvo je složeno z hodně mladých hráčů. A pro mnohé z nich to bude navíc první šampionát. Výhodou na druhé straně bude to, že hráči od nás z Chelsea vyhráli Ligu mistrů a zkušenosti ze zápasů hraných pod tlakem tudíž mají, fotbalisté z Manchesteru City zase s přehledem vyhráli Premier League, což jim rovněž hodně pomůže. Anglie bude prostě patřit k favoritům turnaje."

O FAVORITECH DALŠÍCH - „Je jich hned několik. Nabitý kádr má Francie, Němci jsou turnajovým mužstvem, a protože pod trenérem Löwem budou zažívat po patnácti letech poslední šampionát od momentu, co mužstvo převzal, a mohou se do hry o nejvyšší příčky přimíchat. Je tady ale Itálie, která proplula kvalifikací, všechno vyhrává a hraje výborně. Moc se o ní nemluví, ale má dobře složený kádr z hráčů s obrovskými zkušenostmi a mladými fotbalisty, kteří jsou naopak hladoví. Jsou tady ale i Španělé, kteří mají vždy silný tým. Jejich přípravu ovšem narušil covid, takže je otázkou, jaký kádr budou mít nakonec k dispozici. A podle mého do turnaje promluví i Portugalsko obhajující titul, stejně jako Chorvatsko, které se může stát černým koněm turnaje. Mužstev, které mohou vyhrát je prostě hodně, takže to bude zajímavý turnaj."