Do třetice to vyšlo. Po dvou porážkách v úvodních duelech na Euro 2012 a 2016 se kapitán české reprezentace Vladimír Darida při vstupu do šampionátu dočkal triumfu. Podle něj je vítězství nad Skoty nesmírně důležité směrem k vysněnému postupu. Dva příští soupeři Čechů ve skupině, Chorvatsko a Anglie, jsou totiž kvalitativně výš. Do osmifinále lze proklouznout i ze třetí příčky.