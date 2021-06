"Byl fantastický," citovala agentura SID švédského obránce obránce Victora Lindelöfa. "Musím ho obejmout a možná mu taky přinést kávu a jídlo. Ulevilo se nám, že jsme ho měli v tomhle zápase za zády," dodal.

Ačkoliv podle portálu Opta drželi Španělé míč z 85 procent celého zápasu a na přihrávky předčili Švédy propastným rozdílem 953:178, Skandinávci udrželi popáté z šesti posledních zápasů čisté konto. Celkem letos inkasovali jen jednu branku.

"Je nám jedno, kolik přihrávek mají. Pokud si ten míč předávají jen mezi sebou a nemohou najít cestu do našeho pokutového území, nevadí nám to. Ve fotbale se počítají góly," řekl Lindelöf, který sám zablokoval několik střeleckých pokusů.

Žádný déšť šancí

"Je mi jasné, že Španělé budou z tohoto výsledku trochu frustrovaní. Kontrolovali hru, měli občas vysunutý presink, nicméně my jsme dobře bránili a často před nimi odehrávali míč pryč. Čím víc pak zápas postupoval, tím víc byli frustrovaní, protože chtěli skórovat," všiml si Lindelöf.

Fakt, že tým udržel čisté konto i proti mistrům Evropy z let 2008 a 2012, potěšil také trenéra Janneho Anderssona. "I když drželi míč, nebyl to z jejich strany žádný déšť šancí. Na druhou stranu nějaké příležitosti měli a řadu dobrých zákroků musel předvést i Robin (Olsen). Španělé jsou při hře s míčem tak brutálně dobří, že je musíte důrazně napadat," řekl Andersson.

Emil Forsberg v souboji s Kokem

Marcelo Del Pozo, Reuters

Přestože "Tre Kronor" neměli ani jednu střelu na bránu, i oni se mohli díky nebezpečným brejkům prosadit. Jak Alexander Isak na konci první půle, tak Marcus Berg ve druhé části ale úniky nevyužili. Berg se pak za to, že přestřelil prázdnou branku, stal i terčem kritiky na sociálních sítích. "Je to tak směšné, že nemá cenu ani tomu věnovat energii. Všichni v týmu víme, jak je Mackan (Berg) pro nás důležitý. Je to ubohé a všichni stojíme za ním," prohlásil brankář Olsen.

Další zápas čeká Švédy v pátek v Petrohradu proti Slovensku, které vyhrálo nad Polskem 2:1. Podle deníku Aftonbladet by se k týmu měl brzy připojit záložník Dejan Kulusevski, který úvod ME, stejně jako spoluhráč Mattias Svanberg, vynechal kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Do tréninku by se mohl zapojit už ve středu.