"Jsme proti nacionalismu, diskriminaci a všem formám urážek a výlevů, které nejsou v duchu fotbalu a hodnot, které všichni společně vyznáváme. Zaslali jsme UEFA oficiální dopis požadující nejtvrdší trest pro Arnautovice," uvedl svaz Severní Makedonie.

Arnautovic zpečetil nedělní výhru Rakouska 3:1, po vlně kritiky se posléze za emotivní oslavu gólu omluvil a rasistickou nadávku vůči soupeři popřel.

Verdikt disciplinární komise UEFA, jejímž členem je i český zástupce Rudolf Řepka, lze podle rakouských médií očekávat nejpozději ve středu. Pouhý den před druhým vystoupením rakouských fotbalistů ve skupině C na EURO proti Nizozemsku.

Po zápase si Rakušan Marko Arnautovic s Gjannim Alioskim ze Severní Makedonie měli co vysvětlovat...

Justin Setterfield, Reuters

Alioski v úterý uvedl, že údajnou vulgaritu s protialbánským podtextem sám neslyšel. "Diváci se radovali, takže jsem přesně neslyšel, co na mě křičel. Během zápasu jsme se trochu hádali, ale to je normální," uvedl hráč Leedsu United. Hned po zápase s Arnautovicem mluvil. "Přišel do naší šatny, potřásl mi rukou a omluvil se. Přišel jako kamarád, německy jsme si popovídali a vyříkali si to," citovala agentura DPA Alioskiho, který v minulosti dlouho působil ve Švýcarsku.