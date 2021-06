Derby dvou bratrských zemí bývalé společně federace? Oba týmy by je jistě braly! A Češi rozhodně více, protože poslední vzájemné zápasy v Lize národů proběhly v jejich režii.

Po prvním kole je ještě brzy spekulovat, ale přesto... Češi porazili Skotsko, Slováci překvapivě zdolali Polsko.

Tomáš Vaclík

Úspěšný vstup do turnaje tak přiblížil smělý scénář, který ovšem není žádnou utopií. V osmifinále je na programu také duel 2D – 2E určený na pondělí 28. června od 18 hodin v Kodani.

Pokud by tedy Češi i Slováci obsadili ve svých skupinách druhá místa, narazí na sebe! Zatím předčasná, ale rozhodně nijak bláznivá možnost. Po úvodních výsledcích vcelku reálná...

Řekni jim, že jsi jednička...

Tak daleko ještě samozřejmě Šilhavého chlapci nejsou. V týmu už je každopádně i gólman Tomáš Koubek, který musel přerušit dovádění s delfíny.

„Povolání do týmu mě zastihlo o dovolené, během 18 dní, co jsem měl mít volno. Přijal jsem nominaci s velkým potěšením. Nedivil jsem se. Respektoval jsem, že jsem v původní nominaci nebyl. A jsem rád, že tady zase můžu být s klukama. Věřím, že v turnaji dojdeme, co nejdál," líčil gólman Augsburgu do kamer ČT sport.

„Řekni jim, že jsi jednička, že Vacloš zatím nic moc," hulákal během rozhovoru na Koubka s nadsázkou obránce Jakub Brabec s poukazem na brankáře, který mužstvo v premiéře výrazně podržel.

Druhý z hrdinů Patrik Schick si při příchodu na trénink dokonce prozpěvoval, pohoda byla na celém týmu v otevřené části tréninku jasně patrná.