Schick se blýskl především při druhém gólu, při němž přeloboval skotského brankáře téměř z 50 metrů. "Schick je prvotřídní hráč a to neříkám jen kvůli těm dvěma gólům proti Skotsku. I na klubové úrovni v Lipsku a Leverkusenu ukázal, že je velmi nepříjemným útočníkem. Ale nebudeme ho osobně hlídat. To nikdy nebyla naše strategie a ani v pátek to nehodláme změnit," cituje web chorvatského svazu Čorluku, jehož tým se stejně jako Češi během EURO chystá ve vlasti a k utkáním létá.

Bývalý hráč Manchesteru City či Tottenhamu považuje současný český tým za silnější než při posledním vzájemném utkání před pěti lety na minulém EURO. Tehdy Chorvaté vedli 2:0, ale v poslední čtvrthodině o náskok po gólech Milana Škody a Tomáše Necida z penalty přišli.

"Na zápas si samozřejmě dobře vzpomínám. Pokud vím, tak jsem před první inkasovanou brankou prohrál vzdušný souboj. Pak jsme v poslední minutě udělali penaltu poté, co Vida zahrál rukou. Divný zápas, který jsme měli lépe dohrát," poznamenal Čorluka, který tehdy odehrál celých 90 minut.

"A Česko tehdy a dnes? Dnes je mnohem rychlejším a dynamičtějším týmem, prostě mnohem nepříjemnější než tehdy. Bude to pro nás mnohem těžší než v roce 2016," míní asistent hlavního trenéra Zlatka Daliče.

Jeho tým na úvod EURO prohrál 0:1 s Anglií a podruhé za sebou neskóroval. "Víme, že naším největším problémem v posledních zápasech byla finální fáze, to všichni viděli. Měli jsme potíže na poslední třetině hřiště a nedostávali jsme se do šancí. Tvrdě pracujeme na tom, abychom to do dalšího zápasu zlepšili. Jsem si jistý, že budeme mnohem lepší a nebezpečnější," řekl Čorluka.

Gól! Anglie zvítězila v úvodním uktání skupiny D fotbalového EURO nad Chorvatskem. Zápas rozhodl v 57. minutě Raheem Sterling.

Justin Tallis, ČTK/AP

"Chceme vyhrát, ale pokusíme se toho dosáhnout s rozvahou. Nesmíme bláznit a nechávat Čechům prostor na brejky a nebezpečné situace. Jsou velmi nebezpeční v přechodu dopředu, takže nesmíme za třemi body příliš spěchat hned od začátku," dodal Čorluka, který po sezoně v Lokomotivu Moskva ukončil kariéru.