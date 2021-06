Rooney z pozice komentátora listu Sunday Times nabádá fanoušky, aby stáli za hráči a vyvarovali se toho, aby na svůj tým bučeli. Ujišťuje, že v týmu je dostatečná kvalita na to, aby došel na EURO daleko.

Nicméně rád by při úterním duelu proti výběru trenéra Šilhavého viděl zásadní změny v základní jedenáctce.

„Gareth by měl nechat klukům větší svobodu ve hře a donutit je k vyšší rychlosti a někdy i k více přímočarému řešení situací. Také doufám, že proti České republice udělá změny v sestavě. Už jsem to říkal na začátku turnaje, podle mě by měl dostat šanci od začátku Jack Grealish," orodoval za záložníka Aston Villy.

Jeho nasazení by nicméně mohlo znamenat, že Phil Foden usedne jen na lavičku náhradníků.

„První zápasy nám ukázaly, jaký je rozdíl ve hře Manchesteru City a anglické reprezentace. Citizens hrají v útočné třetině hřiště. Foden není driblér, ale hráč, který dává krásné krátké pasy a uvolňuje se do dobrých pozic. V City mu to pohyb spoluhráčů umožňuje, protože hrají na rychlé pasy na pět yardů. Pohyb celého mužstva dovolí Fodenovi se dostávat do prostorů, kde může hrát jako devítka nebo desítka. To v dresu Anglie je na kraji trochu izolovaný," upozorňuje Rooney.

„A když už dostane míč, je to celé pomalé a nic se kolem něj neděje. Já Fodena jako fotbalistu miluju, ale je třeba si uvědomit, že už je čtyři roky přetvářen do hráče Manchesteru City. Guardiola mu nedovolí vyzkoušet si jinou roli," všímá si bývalý anglický reprezentant.

Podobně jako Foden, je pod palbou i kanonýr Harry Kane. Super hvězda Tottenhamu je zatím dost nevýrazná a v anglickém tisku se spekuluje o tom, že dost možná proti České republice nenastoupí.

Rooney by ale byl rád, aby Kane nastoupil vpředu po boku Dominica Calverta-Lewina z Evertonu.

„Chtěl bych, aby hrál Dominic vedle Harryho Kanea. Proč? Protože v obou dosavadních zápaech byl Harry na hrotu odříznutý. Obzvlášť proti Skotsku, kdy musel hrát proti třem centr halvům, což je pro osamoceného útočníka vždy velmi těžké. Přítomnost Calverta-Lewina by to mohla změnit. Mohl by plnit roli, jakou má třeba Olivier Giroud ve francouzském týmu," radí Rooney ve svém sloupku.