Odpověď na propočty a kalkulace provázející úterní poslední vystoupení české fotbalové reprezentace proti Anglii ve Wembley zněla jasně. „V našem týmu není hráč, který by rád prohrával,“ reagoval kapitán Vladimír Darida na spekulace o jakou příčku ve skupině D se ucházet. „Nebudeme zalezlí, chceme hrát aktivně a vyhrát. Zápas a skupinu,“ prohlásil v Londýně na tiskové konferenci, kterou jste mohli sledovat živě na našem webu Sport.cz.

Trenér Jaroslav Šilhavý se k Daridovi přidal. „Bude to pro nás těžký zápas. Ale když zopakujeme podobný výkon, jako v kvalifikačním duelu v Praze, kde jsme Angličany porazili, můžeme mít šanci domácí celek porazit. Ale bude to zase stát spoustu sil," řekl na rovinu.

Sestavu pochopitelně neprozradil, ale potvrdil, že má k dispozici kompletní kádr a že všichni hráči jsou připravení nastoupit. „K změnám v sestavě dojít může. Když ne v úterý proti Anglii, pak v dalších utkáních. Věřím, že cesta turnajem úterním střetnutím ve Wembley pro nás nekončí."

Plánují trenéři změny v sestavě kvůli rozložení sil?

Sport.cz, FAČR

Ani on nemíní spekulovat a dopředu kalkulovat, zda by snad pro český celek nebylo lepší s Anglií prohrát, aby skupinu nevyhrál a vyhnul se tak soupeřům ze skupiny smrti - tedy někomu z trojice Německo, Francie, Portugalsko.

„Před šampionátem jsme se bavili o tom, zda budou tři body stačit na postup do osmifinále. Teď máme čtyři a postupová jistota zatím nikde. Když ale zápas s Anglií zvládneme, nebudeme se muset ohlížet na situaci v ostatních skupinách," naznačil, že prioritou je bodový zisk a účast v osmifinále, takže stranou jdou spekulace a propočty, co by bylo výhodnější.

Ostatně, i na tréninku ve fotbalovém chrámu ve Wembley to Šilhavý svým svěřencům znovu připomínal.

Anglický kanonýr Harry Kane během utkání kvalifikace s Českou republikou v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Angličané zatím na probíhajícím EURO porazili Chorvatsko 1:0 a remizovali se Skotskem bez branek. "Myslím, že turnaj je vždy specifický, takže týmy na začátku třeba nemají úplně takovou formu. Pak ale ta forma graduje a až týmy docházejí do semifinále nebo finále, jsou v top formě. Anglie k těmto týmům patří. Hrají doma ve Wembley a asi se od nich očekává vítězství. Myslím, že to od nich bude trochu odlišný zápas od těch prvních dvou, co se týče hry dopředu. Očekávám, že začátek zápasu bude hodně otevřený a útočný z jejich strany. S tím si budeme muset poradit," poznamenal Šilhavý.

Hlavní anglickou hvězdou je útočník Harry Kane, kterému se ale zatím na turnaji nedaří. "Kane je pro mě pořád skvělý útočník, je to chytrý a gólový hráč. Stejně jako tomu bylo v Praze, ho budeme chtít zdvojovat, dostupovat a nenechat ho hrát. I tak se může prosadit, ale věřím, že budeme natolik silní, že ho uhlídáme," přál si Šilhavý.