Na anglickou reprezentaci nepršela zrovna chvála za vystoupení proti Skotsku (0:0), Mourinho měl ale pochopení. „Nebyl to špatný zápas, ale taky to nebylo drama. Kdyby Anglie opravdu potřebovala vyhrát kvůli postupu, tak by vyhrála," myslí si a naznačil, že šlo o pouhý pragmatismus. Nerozhodný výsledek posunul tým do osmifinále.

Teď už Angličané mají postup ze skupiny jistý, stejně jako Šilhavého tým. „Češi hrají v pohodě, jsou dobře organizovaní. Je to ale tým, který prostě Anglie musí porazit," domnívá se portugalský expert. „Češi jsou na podobné úrovni jako Skotsko. A nic na tom nemění, že Češi právě Skoty porazili," míní s tím, že v ofenzivě sice hraje dobře Patrik Schick, ovšem proti Albionu se prý neprosadí.

Patrik Schick slaví gól z penalty jako Nate Diaz, mistr bojových umění...

Paul Ellis, ČTK/AP

A co by tedy známý kouč anglické reprezentaci poradil? Má kalkulovat ohledně soupeře pro osmifinále? „Když Anglie vyhraje skupinu, bude to znamenat, že nad Čechy vyhraje. Fanoušci budou šťastní, osmifinále bude hrát zase ve Wembley. I když proti Francii, Německu nebo Portugalsku," shrnuje fakta Mourinho. „Když Anglie skončí druhá, bude to znamenat, že neporazila Čechy. V osmifinále sice bude mít na první pohled přijatelnějšího soupeře, ale bude muset pryč z Anglie. Důvěra v tým poklesne, kritika naroste," dodává.

Mourinho dobře ví, pod jakým tlakem v tuhle chvíli je kouč Gareth Southgate. „Fotbal je pro každého Angličana téma číslo jedna. Baví se o něm doma, v hospodě, v kanceláří v práci. Mluví o něm muži i ženy, proto je jasné, že kouče národního týmu sledují na každém kroku. Ten tlak bude výjimečný. Ale já věřím tomu, že si Anglie proti Česku povede dobře a postoupí z prvního místa," dodává.

Trenérskému kolegovi pak poradil, aby proti Česku nasadil od první minuty Harryho Kanea. „Pouze v Anglii se může stát, že hráč takového formátu sedí na lavičce, protože ve dvou, třech zápasech nedal gól. Pokud by se něco takového stalo Ronaldovi nebo Mbappému, tak by prostě hráli dál," naznačuje, že by v úterý večer měl Kane k utkání v anglickém dresu vyběhnout.

Za favorita EURO pak označil Francii, nic prý na tom nemění ani poslední remíza proti Maďarsku, sebevědomí srší z Itálie a překvapit prý mohou Němci. Obavy má ale o své Portugalsko.