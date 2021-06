Národní tým obsadil po porážce s Anglií třetí místo ve skupině D, postup měl již od pondělka jistý. Druhé místo si díky výhře nad Skotskem uzmuli Chorvati.

Soupeř pro osmifinále teď tedy ještě není znám. Záleží, ze kterých skupin se budou rekrutovat čtyři postupující ze třetích míst. Až pak bude obsazení prvního kola vyřazovací části úplné.

Možnosti pro český tým jsou dvě. První variantou je Nizozemsko v Budapešti. Druhou pak vítěz skupiny E v Glasgow.

🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎙 Jaroslav Šilhavý: "Máme aktivní i skóre a hodnotím naše vystoupení ve skupině dobře. Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli." — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 22, 2021

První pravděpodobnější varianta je ideální pro české fanoušky. Budapešť je blízko, navíc má povolenou kapacitu 67 215 diváků. Reprezentanti by hráli proti Nizozemsku v neděli 27. června od 18:00. Do Maďarska mohou Češi bez omezení ihned po první dávce očkování, nebo po prodělání covidu.

Druhou možností je vítěz skupiny E v Glasgow, kde Češi odehráli úvodní zápasy se Skotskem a Chorvatskem. V úvahu přichází ještě celý čtyřlístek Španělsko, Švédsko, Slovensko, Polsko. Nesměl by však jistě postoupit do této části pavouka třetí tým ze skupiny B, nebo C. Do hlediště smí 12 000 diváků, hrálo by se v úterý 29. června od 21:00. Cesta do Skotska je ale pro fanoušky de facto nemožná, ve spojení s nařízenou desetidenní karanténou nedává časově ani ekonomicky smysl.

Holanďan Memphis Depay slaví.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

Ve složité postupové matematice nakonec odpadla varianta v Seville s Belgií v neděli od 21:00. Česko by totiž ze třetího místa šlo proti vítězi skupiny B (Belgii) jen v případě, že dál půjdou 3. týmy ze skupin ABDE a ABDF. To se stát nemůže, už nemůže postoupit Finsko (B) a nepostoupit Ukrajina (C), která má o gól lepší skóre.