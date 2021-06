Po triumfu Chorvatska nad Skotskem 3:1 si bývalý útočník Liberce či Sparty Andrej Kerič ulevil: „Ještěže máme Luku Modriče a jeho šajtli.“ Hvězda Realu Madrid režírovala první výhru Chorvatska nad Skoty v historii. Vicemistři světa díky skalpu o dva góly přeskočili v tabulce Daridu a spol. a zajistili si postup do osmifinále ME ze druhého místa. I ke Keričově potěše.

Jak moc si Chorvati jako úřadující vicemistři světa oddychli po první výhře, která znamenala postup do osmifinále?

Určitě hodně. Tlak na mužstvo byl opravdu velký. S prvními dvěma zápasy ve skupině s Anglií a Českem nebyl spokojený nikdo. Nějaké měřítko snesl jen druhý poločas s Českem. Ale bylo to jen o trochu lepší z naší strany, nic extra. Jinak jsme v podstatě zápas a půl pouze stáli na hřišti a nedělali nic.

Ale když šlo do tuhého, Modrič a spol. zabrali.

Ano, proti Skotsku už to bylo lepší. Chytli jsme se ve druhém poločasu s Českem a proti Skotsku na to navázali. I když první poločas skončil 1:1, Chorvatsko bylo lepší a ukázalo, že je lepším mužstvem než Skotsko. Zaslouženě ho poprvé v historii porazili.

Potvrdilo se, jak důležitým hráčem je Modrič, který dal vítězný gól a na třetí nahrál?

Samozřejmě. Potvrdil, že je stále nejlepším hráčem Chorvatska. Ale podle mě hrál v prvních dvou zápasech ještě líp, ale včera se trefil krásně šajtlí. A když dáte gól, některé předchozí chyby se zapomenou. Ukázal se jako správný kapitán a lídr, ostatně má 1+1.

Trenér Chorvatska Zlatko Dalič po zápase řekl, že všichni očekávají, že jeho forma už půjde dolů, ale on se nevzdává. Souhlasíte s tím?

Mně ani nepřekvapuje. Možná poslední dva tři zápasy nezahrál tak dobře, ale když jsem se díval na předchozí přáteláky a zápasy v Realu Madrid během sezony, hrál fantasticky! Kdybyste neznali jeho datum narození, ani byste neřekli, že mu brzy bude 36 let. Se Skotskem naběhal úplně v pohodě deset kilometrů. Po zápase jsem se díval na rozhovor s ním a vypadal, jako kdyby z fleku mohl hrát dalších devadesát minut. Je neuvěřitelný. A stvrdil to tím, že dostal novou smlouvu v Realu Madrid. Vidíte, co Real dělá. Třeba Ramos, úplná legenda klubu, tam už není, ale Modrič zůstal. To jen dokazuje, jak je v Madridu ceněný.

Jak se vám líbil jeho vítězný gól šajtlí?

Paráda. Myslím, že Luka Modrič s Tomášem Rosickým mají nelepší šajtli za posledních patnáct dvacet let na světě. To je jeho poznávací znamení. Za zápas dá deset balonů šajtlí, má ji vážně fantastickou.

Andrej Kerič ještě v dresu Sparty (vlevo).

Petr Horník, Právo

Jak vidíte další chorvatské šance na turnaji?

Záleží, koho dostaneme dál. Můžeme narazit v podstatě na kohokoli ze skupiny E, druhé může stále skončit Slovensko, Polsko, Španělsko i Švédsko. Samozřejmě by si asi nikdo nepřál Španělsko a každý by se spíš vybral Polsko nebo Slovensko. Mají sice taky kvalitní mužstva, ale přece jen kvality Španělů nedosahují, byť se Španělé teď trochu trápí.