"Máme za sebou další díl evropského šampionátu, hlavní zprávou posledních dnů je jednoznačně postup českých hráčů do osmifinále. Jistotu získali díky čtyřem získaným bodům a vývoji v ostatních skupinách již před závěrečným duelem skupiny. Samotný postup je pro náš národní tým skvělým počinem. Je navíc s ohledem na odehrané duely zasloužený, přestože výkon proti Anglii nebyl přesvědčivý ve finální fázi a nedařily se ani standardní situace.

Zápas jsem měl možnost sledovat jako fanoušek, dorazil jsem na stadion se synem a jeho kamarády. Ještě předtím jsem měl čest potkat se s mladým fanouškem Vojtou, který se stal výhercem v soutěži Zažij EURO s automobilkou Volkswagen. Stihli jsme si dát společně večeři a projít si Stamford Bridge, měl jsem radost z jeho nadšení a radosti. Společně s tátou absolvoval v Londýně povinnou karanténu, odměnou mu byl nástup se zápasovým míčem před samotným výkopem duelu Anglie - Česko. Užil si to naplno.

REFLEXY PETRA ČECHA: Češi jsou blízko, Angličané musejí zabrat

U Anglie jsem viděl výrazně větší zápal než v duelu se Skotskem, našim se nedá upřít bojovnost a snaha. Chyběla mi však překvapivá myšlenka, originálnější řešení některých herních situací. Nejde ani tak o samotný zápas s Anglií, prohrát 0:1 ve Wembley koneckonců není katastrofa. Zápas mohl posloužit především jako naladění před duelem osmifinále, mohl hráče nabít sebevědomím. To se nestalo, přesto věřím, že v boji o nejlepší osmičku předvedou naši hráči lepší řešení ve finální části a poperou se o úspěch.

Když jsme u Anglie, musím se vrátit ještě k jedné věci. Do vynucené izolace zamířili Angličané Mason Mount a Ben Chilwell po setkání s pozitivně testovaným skotským hráčem Billym Gilmourem. Přestože jejich testy byly negativní, izolaci se nevyhnuli. Zatímco celý skotský tým, který s Billym sdílí šatnu, jídelnu, sprchu nebo autobus, mohl po stejně negativních testech správně nastoupit k zápasu. Oba angličtí hráči měli mít stejnou možnost. Nejednotnost pravidel je vždy kontraproduktivní a vzbuzuje zbytečné vášně. Ačkoliv jsem pochopil, že za tímto opatřením stála rozdílná anglická a skotská vládní opatření, jednoduše to působí hloupě. A je to jen další střípek do mého názoru, že současný model turnaje nemůže dlouhodobě fungovat.

Z dalších zápasů určitě zaujala euforie dánského týmu, kterému přál úspěch snad celý fotbalový svět. Proti Walesu navíc v osmifinále nebudou bez šance, hrají velmi dobře. Hororově odstartovaný turnaj by tak mohl mít pro Dány hezkou tečku. Jsem zvědavý na kompletní složení osmifinálové šestnáctky a na jednotlivé zápasy budu velmi natěšený. Samozřejmě v čele s českým týmem."