Netvrdím, že by odehrál celé zápasy, ale už mnohokrát dokázal, že i v kratším časovém úseku je schopen „něco" vymyslet. Někdy by třeba začal, jindy naskočil na půl hodiny, ale jeho jarní výkony dokazují, že by mohl být platný. Pro kouče Jaroslava Šilhavého byl na začátku jeho mise nepostradatelný, pak ho na delší čas vyřadilo zranění. Ani jeho jarní výkony a deset gólových asistencí, což bylo v minulém ročníku ligy nejvíc ze všech hráčů, trenéra reprezentace nepřesvědčily, aby Dočkala vzal...

„Rozhodla sportovní stránka. Přemýšleli jsme, kdo se nám hodí typologicky, nevyšlo to na Bořka. Má ale dál můj respekt. Byl zklamaný, ale vzal to," vysvětlil při nominaci svoje rozhodnutí Šilhavý, muž s nejvyšší pravomocí i odpovědností.

Místo Dočkala jel například Petr Ševčík. Ve Slavii měl výbornou sezónu, o tom není pochyb, ale režisér hry to není. Šilhavý nemohl tušit, že Alex Král zapomene formu v Moskvě. Především zápas s Anglií ukázal v plné nahotě, jak moc režisér chybí. Vladimír Darida i Tomáš Souček odvádějí skvělou práci, dokáží přihrát i zacentrovat, ale nejsou to typy, které by prvoplánově vymýšlely přihrávky a akce. Na to doplatil s Anglií Patrik Schick, který nedostal jediný míč, z něhož by mohl zakončit. Možná by byl víc vidět i Adam Hložek, kterému Dočkal ve Spartě nahrál na několik gólů. Navíc je mistrem útočných standardních situací, ať rohových nebo trestných kopů.

Český záložník Tomáš Souček (vpravo) a Angličan Declan Rice.

Frank Augstein, ČTK/AP

„To je jeden z důvodů, proč tam měl Dočkal být. Je to typ hráče, jakého Jarda Šilhavý na šampionátu nemá a není tam při vší úctě k ostatním nikdo tak kreativní. Vedle Součka a Daridy by měl Dočkal prostor na to, aby tvořil a vymýšlel," míní trenér Zdeněk Ščasný.

Uhrin: Dočkal by se hodil

Také zkušený kouč Dušan Uhrin připouští, že Dočkal by se hodil. „Určitým způsobem chybí. Myslím si, že by mužstvo víc využilo schopnosti Patrika Schicka. Pravda, dal tři góly, ale jeden z půlky hřiště, další z penalty a třetí hlavou po standardce. Kdyby dostával víc průnikových přihrávek nebo centrů ze stran, které mi v naší hře hodně chybějí, třeba by nějaké ještě přidal... Na druhou stranu ale respektuji názor, že Dočkal na lavičce by pro mužstvo nebyl přínosem, spíš naopak. Ale to je jiná otázka," řekl strůjce stříbra z Eura 1996.

Bořek Dočkal ze Sparty během utkání čtvrtfinále MOL Cupu s Jabloncem.

Vlastimil Vacek, Právo

Dnes už legendární kanonýr David Lafata je přesvědčený, že by se Dočkal v národním týmu uplatnil. „Když jsme v roce 2014 vyhráli titul i domácí pohár, byl Bořek klíčovým hráčem. Z jeho přihrávek a centrů jsem dal hodně gólů. Umí nejen přesně najít útočníka, ale překvapit soupeře přihrávkou, kterou absolutně nečeká, zato spoluhráč ví, co Bořek provede, kam mu pošle míč. Ta kreativní nadstavba mužstvu chybí, i když kluci makají a vydávají ze sebe maximum. Bořek je také mistrem standardních situací. Máme v mužstvu několik kvalitní hlavičkářů, ale nedokážeme je lépe využít, což je škoda Mně v mužstvu chybí," pravil šestinásobný král ligových kanonýrů.