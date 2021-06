Nechybělo mnoho, aby byli doma na dlouho zatraceni, ale vše pro německé fotbalisty dobře dopadlo. Na pozadí předzápasových vášnivých „duhových“ debat dokráčeli do osmifinále na úkor srdnatě bojujících Maďarů. V 84. minutě o tom gólem na 2:2 rozhodl Leon Goretzka. Odvrátil potupu, kterou si favorizovaný tým těžko dokázal před ME třeba jen představit.

"Jsme rádi, že jsme to před našimi fanoušky dokázali," oddechl si Goretzka. Bezprostředně po gólu slavil gestem, kdy rukama vytvořil tvar srdce, podle německých médií na podporu boje proti rasismu a komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).

„Šiřte lásku, ano!!!! Wembley volá!? napsal později sám Goretzka výmluvně na instagram k fotografii na níž defiluje před tribunou, kterou za brankářem Péterem Guláscsim opanovali maďarští fandové, podle německého Bildu příslušníci tzv. Karpatské brigády, jež sdružuje radikální fandy, neonacisty. V minulosti na sebe upozornili násilnými akcemi, rasistickými a antisemitskými chorály. Bavorská policie byla kvůli nim v pohotovosti. Že Brigáda byla na stadionu pečlivě hlídána, dokumentují i fotografie z Goretzkových oslav.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leon Goretzka (@leon_goretzka)

V průběhu zápasu skandovali „Německo, Německo, homosexuál!" Pokusili se také zaútočit na sousední blok s německými fanoušky, ale policie zasáhla. Vrhač lahve měl být zajištěn.

Bild připomíná, že to není poprvé, co se Goretzka zapojil do kampaně za toleranci a rozmanitost. Už na začátku přípravy před ME tvrdil: „Chci hrát za naše hodnoty. Černá, červená a zlatá jsou barvami naší demokracie, nikoli pravice," dával najevo kritický postoj proti politice strany AfD (Alternativa pro Německo).

„Koronakrize ještě více zdůraznila, o jakou stranu jde: pro mě to není alternativa, ale hanba pro Německo," vyjádřil se fotbalista, kterému nejsou lhostejné menšiny. Aktivně se také podílí na existenci Nadace Roberta Enkeho (bývalého brankáře) pro podporu léčby deprese.

Radující se Němci po gólu Leona Goretzky před tribunou s naštvanými maďarským fandy.

Alexander Hassenstein, Reuters

Přiznal též, že na něj velmi zapůsobilo loňské setkání s obětí holocaustu a berlínskou čestnou občankou Margot Friedländerovou (99).

Němci na sebe upozornili na ME kapitánskou páskou v duhových barvách, které coby symbol LGBT navlékl Manuel Neuer. UEFA prošetřovala, zda nejde o porušení pravidel o nepatřičné podpoře politického charakteru. Nakonec jej schválila jako znamení podpory rozmanitosti. Nasvícení arény v duhových barvách ale už nepovolila jako nepatřičný způsob protestu proti novému zákonu v Maďarsku, který zakazuje osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin.

Atmosféra před zápasem s Maďary byla i proto třaskavá. S přibývajícími minutami dominovala německá nervozita a obavy z vyřazení. To nakonec nepřišlo, Němci se mohou těšit na souboj s Anglií ve Wembley.

I Goretzka, který stále ještě je částečně v rekonvalescenci po svalových potížích. „Vstřelený gól mu pomůže. Leon je náš důležitý hráč, protože odvádí skvělou práci jak v obraně, tak útoku," chválil Goretzku trenér Joachim Löw, který v závěru neklidně přešlapoval u lavičky.

"Maďaři díky své organizované hře tlačí soupeře někdy až na hranu zoufalství. Nenašli jsme v jejich obraně skoro žádný prostor, a když ještě dostanete dva góly, je to nesmírně obtížné. Tým však ukázal silnou morálku a mentalitu," ulevilo se Löwovi.

Představa zpackaného konce v roli reprezentačního trenéra po 197. zápase se mu zjevně nepozdávala, i když tvrdil, že na to neměl moc čas myslet. Šance, že to dotáhne na dvoustovku utkání ale nakonec trvá. "Naše výkony byly v základní skupině proměnlivé. Pokud hrajeme tak, jako třeba proti Portugalsku, jsme silní. Pokud ne, dostáváme se do problémů. Je třeba myslet na to, že se nám podařilo postoupit z velmi těžké skupiny a proti Anglii chceme předvést to nejlepší," vyhlížel Löw pokračování šampionátu.

Italský trenér Maďarů: Postup byl blízko

Maďarům zbyly oči pro pláč. Trenér Marco Rossi i hráči se shodli na tom, že si tým za mimořádnou bojovnost postup ze ´skupiny smrti´ zasloužil. "Je neuvěřitelné, že jsme zklamaní po remíze 2:2 v Mnichově a Němci slaví. To mluví samo za sebe. Byli jsme strašně blízko postupu," citoval Rossiho web UEFA. "Bojovali jako lvi ve všech třech zápasech. Celá země je na ně pyšná," uvedl též šestapadesátiletý Ital.

Souhlasil s ním i maďarský záložník Andreas Schäfer. "Zasloužili jsme si víc. Klobouk dolů před kluky a fanoušky. Jsem hrdý. Mám špatný pocit jen z toho, že jsme nepostoupili," prohlásil dvaadvacetiletý středopolař Dunajské Stredy.

Němec Leon Goretzka (18) a maďarský brankář Péter Gulácsi po zápase.

Alexander Hassenstein, Reuters

"Byli jsme pod tlakem, ale dovolili jsme Německu jen pár šancí. Výborně jsme zareagovali na jejich vyrovnávací gól na 1:1. Byli jsme tak blízko... Odehráli jsme tři těsná utkání a mrzí mě, že jsme nepostoupili," dodal brankář Gulácsi.