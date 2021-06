Dost možná, že v neděli dostane šanci. Místo na kraji obrany patřící až dosud Janu Bořilovi se totiž uvolnilo. Reprezentační obránce se v úterním závěrečném duelu základní skupiny proti Angličanům vykartoval, takže se trenér Jaroslav Šilhavý nejspíš rozhoduje mezi Pavlem Kadeřábkem a Alešem Matějů. „Jde o osmifinále, takže kdo z nás dvou bude hrát, ten se bude snažit chytit příležitost za pačesy,“ tváří se legionář z druholigové italské Brescie Matějů, jako by ho ani nevzrušovalo, jak trenér rébus vyřeší a koho proti Nizozemsku postaví.

Příležitost přitom během dosavadních 270 šampionátových minut nedostal. A vlastně ani během přípravných zápasů v Boloni s Itálii a v Praze proti Albánii se na trávník nepodíval. K poslednímu soutěžnímu střetnutí vyrukoval Aleš Matějů 10. května v konfrontaci Monzy se svou Brescií na posledních osmnáct minut místo Martella.

„V Itálii skončila sezona dřív, ale od té doby jedu pořád v jednom kuse. Stejně jako Pavel," ujišťuje pětadvacetiletý obránce, že ho rozhodně nesužují obavy, že by mu scházely ostré zápasy a tudíž herní praxe.

„Náhrada bude adekvátní," ujišťuje, že by se nabídnuté šance chopil a Bořila v duelu s Oranje na kraji obrany zastoupil. Nejde přitom o touhu se v Puskás Aréně předvést, ukázat se a říct si o nové angažmá, protože případné pokračování v nižší italské soutěži mu není dvakrát po chuti.

Stephen O'Donnell v souboji s Janem Bořilem

Andy Buchanan, Reuters

„Takhle vůbec nepřemýšlím, v reprezentaci přece nejsem kvůli tomu, abych se předváděl. Prioritou je být prospěšný pro tým a postup do dalšího kola mistrovství," rázně odráží podobné dotazy Matějů, jehož nikterak neiritovalo ani to, že v úterý na něho neukázal ve Wembley trenér ani v momentě, kdy dostal Bořil žlutou kartu a bylo jasné, že proti Nizozemcům nastoupit nesmí.

„Možná by bylo lepší, kdybych si zahrál a šampionátovou atmosféru okusil. Jenže jsme prohrávali, chtěli jsme výsledek otočit, a proto bylo v pořádku, že střídali hráči, kteří měli posílit ofenzívu." Nikterak to nepomohlo, ofenzíva byla až do konce střetnutí bezzubá, takže reprezentační kouč a jeho svěřenci s ním mají nad čím přemýšlet.

„Už jsme si video z utkání s Anglií rozebíral a víme, že naše ofenzíva není ideální. Myslím, že se ale zlepšíme a můžeme Nizozemce hodně potrápit," tvrdí legionář z Brescie.

Samozřejmě s vědomím, že v neděli v Budapešti půjde o konfrontaci mimořádně náročnou. A nic na tom nemění ani fakt, že bilance posledních vzájemných zápasů vyznívá pro český celek.

„Lepší bilanci sice máme, ale od posledního vzájemného zápasu už přece jen nějaká doba uplynula," připomněl Matějů vítězství české reprezentace nad Oranje v kvalifikaci o postup na EURO 2016.

„Teď to bude jiný zápas. Nizozemci mají kvalitní, vyspělý a fakt hodně silný tým, v němž je spousta individualit. Technicky vyspělí jsou všichni hráči, v ofenzívě hrozí stejné nebezpečí z levé i pravé strany. Člověk si nevybere... Ale věřím, že osmifinále zvládneme. I s podporou diváků, protože stadion bude určitě plný, takže bude super hrát po dvou letech zase před fanoušky. Zvlášť, když ti naši by měli mít v hledišti převahu," věří Matějů, že i diváci by mohli české reprezentaci pomoci, aby překročila práh osmifinále.