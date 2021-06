Zatímco velšští Draci obhajují na šampionátu pět let staré semifinále, svěřenci trenéra Kaspera Hjulmanda se do vyřazovací části probojovali poprvé od roku 2004.

Duel je zajímavý z českého pohledu. Postupující ve čtvrtfinále 3. července v Baku narazí na vítěze utkání Nizozemska s Českou republikou.

Wales si i při druhé účasti na ME vybojoval postup do play off. Dánsko, které senzačně vyhrálo EURO 1992, se dostalo do osmifinále na poslední chvíli díky výhře 4:1 nad Ruskem.

Ital Manuel Locatelli oslavuje gól proti Švýcarsku.

Mike Hewitt, Reuters

Tým Azzurri zatím vyhrál všechny tři zápasy s celkovým skóre 7:0. Rakušané si při třetí účasti na ME zahrají ve vyřazovací fázi poprvé.

Italové zvítězili v posledních 11 zápasech, navíc bez inkasované branky. Od září 2018 neprohráli třicetkrát za sebou, čímž vyrovnali národní rekord ze 30. let minulého století. Itálie nepodlehla Rakousku ve 13 vzájemných zápasech po sobě od přátelského utkání v roce 1960.

Brankář Gianluigi Donnarumma nekapituloval už 1055 minut a proti Rakousku může překonat rekord v neprůstřelnosti v mezistátních zápasech. Nejdelší sérii bez inkasované branky zatím drží jeho slavný krajan Dino Zoff, který v letech 1972 až 1974 nedostal gól 1142 minut.

Vítěz se ve čtvrtfinále v Mnichově utká s lepším z dvojice Belgie - Portugalsko.

Český tým má na programu přesun do Budapešti a trénink před nedělní bitvou.