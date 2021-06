Dost možná největší obrat v dějinách českého fotbalu zažil tehdy jako přímý aktér. Trenér národní fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý je pamětníkem senzačního triumfu Česka nad Nizozemskem na mistrovství Evropy 2004, když tehdy dokázali Nedvěd a jeho spoluhráči smazat dvoubrankové manko a slavili výhru 3:2. Tehdy byl nynějšího šéf lavičky elitního tuzemského výběru v roli asistenta Karla Brücknera. Teď sám povede mužstvo do souboje v osmifinále šampionátu proti Nizozemsku.

Vybavuje se vám souboj s Nizozemskem ze šampionátu v Portugalsku?

Zápas z EURO 2004 nejde vymazat. Bylo to úžasné a často si na utkání vzpomenu. Je zde jeden zásadní rozdíl proti nadcházejícímu osmifinálovému duelu. V roce 2004 jsme jeli na turnaj jako mírní favorité. Teď je to tomu naopak. Favoritem je Nizozemsko. Pokud uspějeme, bude to pro mě velká radost. I pro celý tým. Moc bychom si přáli protivníka zaskočit.

Jste během turnaje ve spojení s Karlem Brücknerem? Došlo případně na oživení vzpomínek na slavné vítězství?

Ne, vůbec. Teď během mistrovství jsem s Karlem nemluvil.

Předzápasový den provázely zásadní trable s dopravou, které vedly i ke změně místa tréninku. Jak jste situaci přijal?

Byla to komplikace. Museli jsme rychle zvolit jiné řešení. Udělali jsme, co se dalo a absolvovali trénink na Strahově. Od sobotního večera, kdy jsme dorazili do Budapešti, jsme se soustředili jen na zápas.

S naprostou jistotou musíte oželet vykartovaného obránce Bořila. Ale dost možná nebude k dispozici ani kapitán Darida, jehož trápí zranění. O jak velkou ztrátu by se jednalo?

Pokud bychom měli přijít o kapitána, bylo by to bolestivé. Budeme respektovat jeho zdravotní stav. Vymýšlíme různé varianty už od chvíle, kdy o Daridově problému víme.

Prozradíte, k jaké alternativě se v případě absence kapitána přikloníte? Nasadíte stejně jako při remízovém utkání proti Belgii dvojici Souček-Holeš na defenzivní úkoly a Baráka coby ofenzivního tvůrce?

Vzpomínám na kvalifikační souboj proti Belgii velice dobře. Byl to z naší strany hodně povedený zápas. Pokud bychom se k němu minimálně přiblížili, můžeme být úspěšní. Určitě si sestavou s Tondou Barákem umím představit. Je to jedna z variant.

O náhradě za Jana Bořila už jasno máte?

Za něj se nabízí několik variant a řešíme, k jaké alternativě se přikloníme. Všichni hráči jsou hladoví, aby nastoupili a v zápase proti Nizozemsku se se předvedli.

Nizozemsko bylo v základní skupině suverénní. Je možné tak silný tým porazit?

Čeká nás nesmírně těžký soupeř, který je favoritem. Ale v jednom zápase se může stát cokoliv. Věřím, že týmovým výkonem favorita pozlobíme. A třeba i zaskočíme.

Čím je soupeř nejvíce nepříjemný?

Rozhodně nezáleží na jejich rozestavení, ale na kvalitě. Jsou hladoví po gólech. Po zisku míče okamžitě vyrážejí do ofenzivy. A když balon ztratí, tak se snaží represinkem získat jej okamžitě zpět. Jsou v tom obrovsky nebezpeční. Musíme od úvodu hrát jako jeden tým. pracovat, být nebezpeční dopředu a odevzdat nadstandardní výkon, abychom neuspěli.

Nahání vám ofenziva Nizozemska strach?

V útočné části má protivník obrovskou sílu. Ve skupině vstřelili osm gólů. Když jsme analyzovali jejich hru, měli asi třicet šancí ve třech zápasech základní skupiny. Nesmíme myslet, jak zlepšit náš projev dopředu, ale musíme hrát účelně. Je třeba bránit s maximálním nasazením, jinak nemáme šanci uspět. Ale současně nemůžeme jenom bránit. Je třeba zlobit...

🎙 „Moc se na zápas těšíme. Budapešť není příliš daleko a co máme informace, tak se fanoušci na zápas chystají. Bude to skvělé hrát před fanoušky a věřím, že je odměníme za jejich podporu,“ říká před zítřejším utkáním trenér #ceskarepre Jaroslav Šilhavý 🇳🇱🇨🇿#EURO2020 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 26, 2021

Po dlouhé době zažijete se svým týmem vyprodaný stadion. Těšíte se hodně na bouřlivou kulisu?

Fotbal se hraje pro lidi. Když bude kulisa bouřlivá, jedině to zápasu prospěje. Věřím, že nás to ovlivní pozitivně.