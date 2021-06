"Když Christian zkolaboval, vše se pro mě změnilo," uvedl Hjulmand na tiskové konferenci po sobotním zápase. "Cítil jsem, že jsme se dostali do úplně jiné situace. Jsme vděční za veškerou podporu, kterou nám všichni projevují, protože nám to dalo křídla. Být ve čtvrtfinále je něco úžasného a musíme tuhle energii a sílu, která nás žene, dál využít," řekl dánský trenér.

Celou situaci kolem Eriksena, který měl v úvodním zápase s Finskem zástavu srdce, musel být oživován na hřišti a následně dostal po operaci v nemocnici kardioverter-defibrilátor, umocnil i fakt, že se čtvrtfinále s Walesem hrálo v Amsterodamu. Zde dánský záložník začínal v 16 letech v dresu místního Ajaxu svou evropskou kariérou.

"Věděl jsem, že tahle země byla po odchodu z Dánska jeho novým domovem. Přál bych si, aby tu byl na ten zápas taky, ale vím, že je v duchu s námi," prohlásil Hjulmand.

V Ajaxu působil také útočník Kasper Dolberg, který utkání rozhodl dvěma úvodními góly. Nejprve v prvním poločase přesně umístil svou střelu z hranice pokutového území a na začátku druhé části potrestal špatný odkop Neca Williamse. "Je to šílené. Absolutně neskutečné. Nemůžu uvěřit, že je to realita. Tady pro mě vše začalo a hrát tu znovu bylo bláznivé," nechal se slyšet Dolberg, který už dal na stadionu Johana Cruyffa 31 branek. "Když jsme před zápasem projížděli městem a jeli na stadion, cítil jsem, že přijde něco mimořádného," uvedl rovněž k atmosféře, kterou vytvořilo 14 tisíc fanoušků.

Třiadvacetiletý útočník, jenž v utkání nahradil zraněného Yussufa Poulsena, byl náhle nečekaným hrdinou. "Čekali jsme dlouho na hráče, který by ukázal, že umí hrát jako střední útočník. Dolberg téhle příležitosti využil," chválil ho bývalý reprezentant Jan Mölby.

Dánsko si tak přesně v den 29. výročí senzačního triumfu na ME 1992 zajistilo postup do čtvrtfinále, kde narazí na lepšího z dvojice Česko - Nizozemsko. "Je neuvěřitelné, že se to stalo. Obdivuji všechny své hráče, jsou to praví válečníci," uvedl Hjulmand. "Věříme si, ale mluvit o konečném triumfu nemá smysl. Už příští sobotu nás čeká čtvrtfinále a bude to další náročný zápas. Nemohu slíbit, že Euro vyhrajeme, ale můžu vám dát slib, že budeme bojovat, co to jen půjde," dodal dánský trenér.